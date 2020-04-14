شكرا لقرائتكم خبر عن 10 أدوية قد تنقذ العالم من فيروس كورونا.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يجرى العلماء التجارب على مرضى كورونا لإيجاد علاج لفيروس كورونا، وذلك من خلال اختبار الأدوية المصممة لعلاج الأمراض الأخرى، مثل الإيبولا وفيروس نقص المناعة البشرية والملاريا والتهاب المفاصل، وستظهر نتائج هذه التجارب خلال الأسابيع والأشهر المقبلة، وفقاً لموقع "إنسايدر"، لذا فى هذا الفيديو جمعنا أبرز 10 أدوية تجرى عليهم التجارب العلمية لإثبات نجاحها على مرضى كورونا. 1- الريدميسفير 1- الريدميسفير دواء مضاد للفيروسات طورته شركة Gilead فى عام 2009 ونجح فى علاج الإيبولا وتم علاج أكثر من 1700 مريض بكورونا بهذا الدواء. 2- هيدروكسى كلوروكوين 2- هيدروكسى كلوروكوين يستخدم لعلاج مرض الذئبة أو التهاب المفاصل أظهرت بعض الدراسات على مرضى كورونا نتائج واعدة ووافقت الـ FDA على استخدامه 3- أفيجان 3- أفيجان تنتجه شركة يابانية وهو علاج للإنفلونزا ودواء مضاد للفيروسات وساعد على التعافى من كورونا أسرع بـ 7 أيام مقارنة بأدوية أخرى 4- أزيثروميسين 4- أزيثروميسين مضاد حيوى يستخدم لمحاربة البكتيريا. بعض الأبحاث أشارت إلى أن له خصائص مضادة للفيروسات. 5- دواء كيفازارا 5- دواء كيفازارا وهو دواء مضاد للالتهابات لعلاج التهاب المفاصل الروماتويدي. قد يساعد مرضى كورونا ذوى الحالات الخطيرة Advertisements من خلال منع استجابة المناعة المفرطة 6- أستيمرا 6- أستيمرا هو مثبط لمادة السيتوكين التى تسبب فرط استجابة جهاز المناعة وتم اعتماد هذا الدواء لأول مرة فى عام 2010 لعلاج التهاب المفاصل 7- بلازما النقاهة 7- بلازما النقاهة تقنية عمرها قرن من الزمان أثبتت نجاح فى علاج كورونا الحصول على بلازما الدم من المتعافين من الفيروس ثم إعطائها للمرضى 8- جاكافى 8- جاكافى يهدأ هذا الدواء رد فعل الجهاز المناعى المفرط لفيروس كورونا يمكن أن يقلل من عدد المرضى الذين يحتاجون إلى العناية المركزة 9- كاليترا 9- كاليترا هو علاج لفيروس نقص المناعة البشرية يجمع بين اثنين من الأدوية المضادة للفيروسات وأظهر نتائج جيدة لعلاج كورونا 10 - جلاديسيفير 10 - جلاديسيفير هو علاج تجريبى مضاد للفيروسات نجح فى علاج الحمى الصفراء والإيبولا لكن كل الأطباء والعلماء حذروا من استخدام هذه الأدوية دون استشارة الأطباء والنظام الصحى لكل دولة وهى جميعا لازالت تخضع للتجربة والاختبار فى انتظار نجاح أحدها لمواجهة الجائحة القاتلة.

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