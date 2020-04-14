شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. خروج أكبر متعافى بفيروس كورونا 88 عاما بمستشفى قها للحجر الصحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفل الفريق الطبى بمستشفى الحجر الصحى بقها اليوم بخروج أكبر متعافى بفيروس كورونا يبلغ من العمر 88 عاما، اليوم، وبعد أن أثبتت التحاليل سلبية إصابته.

وقالت الدكتورة سعاد حتاتة رئيس الفريق الطبى بمستشفى الحجر الصحى بقها ونائب المدير المستشفى، لـ"الخليج 365"، إن حالة التى تم خروجها اليوم للحاج عبدالمنعم عبدالله ويبلغ من العمر 88عاما من محافظة المنيا، ومكث بالمستشفى لمدة أسبوع، حيث حول لمستشفى قها من حميات العباسية تم عمل له مسحتين على مدار يومين وتم التأكد من سلبية العينات وأنه تم تعافيه تماما ليصل عدد المتعافين 36متعافى من مستشفى الحجر الصحى بقها وطالبت "حتاتة" المواطنين بضرورة التعرض للشمس لتعزيز المناعة والحفاظ على تناول الأكل الصحى بجانب إلزام المنازل حرصا على سلامة المواطنين وذويهم من التعرض للإصابة فيروس كورونا المستجد.

وكانت قد شهدت مستشفى العزل فى قها، بمحافظة القليوبية، اليوم الجمعة، استلام الطاقم الطبى الجديد، مهام عملهم، اعتبارًا من الأمس ولمدة 14 يومًا مقبلة وسط حالة من الفرحة والنشاط معبرين عن فرحتهم بتلك المهمة من أجل خدمة الوطن والمرضى.

وأعلن مستشفى الحجر الصحى بقها المركزى، والمخصص لاستقبال حالات الإصابة بكورونا المستجد "كوفيد 19"، خلو طاقمها السابق بالكامل والمكون من 80 طبيبا وتمريض وإدارة وعمال من أى إصابات من الفيروس عقب ظهور نتائج التحاليل الخاصة بطاقم العمل بالأمس، حيث تم إخلاء الطاقم الحالى المستشفى بعد أداء مهمته على مدار 14 يوما، فسى العاشرة صباح اليوم الجمعة.

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وشهد محيط مستشفى العزل فى قها، بمحافظة القليوبية، احتفال الطاقم الطبى بالمستشفى، والمكون من 80 طبيبًا وتمريض وإدارة وعمال، بانتهاء مهمتهم بنجاح، وخلوهم من أى إصابات بالفيروس عقب ظهور نتائج التحاليل الخاصة بطاقم العمل بالأمس.

ووجه الدكتور جمال السعيد رئيس جامعة بنها الشكر لأعضاء الفريق الطبى بمستشفى بنها الجامعى المشارك والمنتدب للعمل بمستشفى الحجر الصحى بمدينة قها والذى خصصته وزارة الصحة لأبناء المحافظة، لمجابهة فيروس كورونا المستجد وهم كل من الدكتور إبراهيم عزت، وعماد عطا، بقسمى الرعاية المركزية الفائقة، والأطباء مصطفى شلبى، وأسماء دسوقى، بقسم الأمراض الصدرية والتنفسية، والأطباء أحمد صلاح، وأحمد عبد المولى، بقسم الأمراض المتوطنة.

وقال رئيس الجامعة إنه سوف يتم تكريم أعضاء الفريق الطبى فى مجلس الجامعة خلال جلسته القادمة وذلك تقديرا لما قدموه للمرضى خلال فترة تواجدهم فى الحجر الصحى بمستشفى قها فضلا عن صرف مكافأة تشجيعية لهم مؤكدا أنهم يسطرون بأعمالهم بطولات تاريخية فى محاولة للسيطرة على فيروس كورونا.



أكبر-متعافى-بفيروس-كورونا-88-عاما-بمستشفى-قها-للحجر-الصحى-(1)



أكبر-متعافى-بفيروس-كورونا-88-عاما-بمستشفى-قها-للحجر-الصحى-(2)