شكرا لقرائتكم خبر عن بوتين: مواجهة كورونا بشكل فعال ممكنة فقط من خلال توحيد جهود المجتمع الدولى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إنه تم إدخال نظام العزل الذاتي إلى أغلب المناطق فى روسيا، مشيرا إلى أن وزراة الدفاع الروسية تقوم ببناء 16 مشفى خاصة بمصابي كورونا.

وأضاف الرئيس الروسي، خلال مؤتمر صحفى اليوم، أنه يتم اتخاذ قرارات حاسمة لمساعدة الأطقم الطبية الذين يعانون من أجل حماية المواطنين من كورونا، موضحا أنه سيتم اتخاذ قرار بتوفير قروض للمواطنين وتقلص الضرائب إلى 15%، بالإضافة إلى مساعدة المنشآت الإنتاجية التى تعمل فى تلك الفترة.

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وأشار إلى أنه تم تقديم عائدات مالية لتلك المنشآت الإنتاجية لدعم الاقتصاد الروسي، منوها برجوع الروس المهاجرين إلى بلدان أخرى ووضعهم فى حجر صحي من أجل عدم تفشي الفيروس، لافتا إلى أن روسيا مستمرة فى مشاركة تجاربها العلمية لمحاربة كورونا، حيث تعمل على تطوير الوسائل الخاصة بها.

وأفاد أن روسيا تحاول حل الأزمة الاقتصادية التى أنتجها الفيروس، بالإضافة إلى توفير المواد الضرورية من غذاء وأدوية ومنتجات للمواطنين، مشيرا إلى أن تلك البضائع ستدخل البلاد دون اى رسوم جمركية.