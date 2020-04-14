شكرا لقرائتكم خبر عن الداخلية تضبط 230 طربة حشيش بقيمة 4 ملايين جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - واصلت أجهزة وزارة الداخلية، ضرباتها الأمنية الناجحة فى مكافحة تهريب المخدرات، ونجحت فى ضبط عناصر تشكيل عصابى أثناء محاولتهم تهريب كميات من المواد المخدرة مخفاة داخل مخابئ سرية بثلاث سيارات بشرق التفريعة ببورسعيد.

تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة نشاط أحد التشكيلات العصابية اعتزموا نقل وتهريب كمية كبيرة من المواد المخدرة إلى عدد من محافظات الجمهورية لترويجها على عملائهم، فضلاً عن قيامهم بإعداد وتجهيز مخازن سرية معدة خصيصاً داخل عدد ثلاث سيارات ملاكى، حيث أمكن رصدهم والوقوف على مظاهر نشاطهم الإجرامى، وهم أربعة أشخاص (مقيمين بمحافظة الإسماعيلية ، لأحدهم معلومات جنائية مسجلة) .

عقب تقنين الإجراءات واتخاذ كافة التدابير الأمنية اللازمة بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن بورسعيد، تم ضبط عناصر التشكيل حال استقلالهم السيارات المُشار إليها فى كمين أعد خصيصاً لضبطهم بطريق المزارع السمكية بدائرة قسم شرطة شرق التفريعة بمحافظة بورسعيد.

وعثر بحوزتهم على (230) طربة لمخدر الحشيش وزنت ( 23 كيلو جرام )، و(2) قالب من مخدر الهيروين الخام كل قالب مغلف بالقماش الأبيض وزنت 4 كيلو، وكمية من مخدر الهيدرو "المادة المؤثرة لمخدر البانجو معدلة وراثياً وزنت (5 كيلو جرام)، ومبلغ مالى و(4) هواتف محمولة .

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واعترف المتهمون بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالى من حصيلة البيع والهواتف المحمولة للاتصال بعملائهم واستخدام السيارات فى عملية النقل والترويج .

وتقدر القيمة المالية للمضبوطات بحوالى أربعة ملايين وثلاثة مائة وخمسون ألف جنيه تقريباً، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

جاء ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الاتجار فى المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على عمليات جلبها وتهريبها وترويجها وتشديد الرقابة على كافة منافذ التهريب.