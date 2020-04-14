شكرا لقرائتكم خبر عن "الإنتاج الحربى" و"الوطنية للتدريب" يوقعان بروتوكولا للتعاون فى عدة مجالات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد الدكتور محمد سعيد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربى، مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين الهيئة القومية للإنتاج الحربى والأكاديمية الوطنية للتدريب فى عدة مجالات، جاء ذلك بمقر ديوان عام وزارة الإنتاج الحربى .

وأوضح "العصار" أن الهدف من توقيع هذا البروتوكول هو قيام الشركات والوحدات التابعة لوزارة الإنتاج الحربى بالمشاركة فى تنفيذ مشروعات لصالح " الأكاديمية الوطنية للتدريب " حيث سيتم على سبيل المثال تقديم الاستشارات الهندسية وتنفيذ أعمال رفع الكفاءة للمبانى والطرق داخل الأكاديمية، توريد سيارات الركوب والنقل الجماعى، توريد وتركيب كافة الأنظمة الإلكترونية واحتياجات الأكاديمية من المعدات والأجهزة والآلات وتجهيز قاعات التدريس والمعامل بأحدث الوسائل التكنولوجية والوسائل التعليمية المختلفة، توريد وتركيب محطات الطاقة الشمسية بطاقات مختلفة، توريد موفرات المياه الذكية وأنظمة كاميرات المراقبة والتأمين للمنشآت وغرف التحكم وشبكات الإطفاء والإنذار وغيرها من الأنشطة التى تقوم بها شركات ووحدات الإنتاج الحربي.

من جانبها أوضحت دكتورة رشا راغب المدير التنفيذى للأكاديمية الوطنية للتدريب - رؤية الأكاديمية كونها محفز فكرى للتنمية البشرية حيث تقدم حلولًا وابتكارات إبداعية لقادة المستقبل، كما تهتم الأكاديمية بتقديم حلول مبتكرة فى مختلف التخصصات، وفقًا لمناهج ومعايير عالمية لتنمية مهارات القيادة لدى الشباب بما يؤهلهم للقيادة من خلال نظم وبرامج علمية الأمر الذى يؤدى إلى تطوير وتحديث وتنمية المجتمع فى المجالات المختلفة، كما أعربت " راغب " عن ثقتها فى النجاح فى تنفيذ بنود هذا البروتوكول حيث يتوفر للشركات والوحدات التابعة لوزارة الإنتاج الحربى إمكانيات تكنولوجية وتصنيعية وتدريبية متميزة وكذا يتوفر كفاءات بشرية مدربة على أعلى مستوى .