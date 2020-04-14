شكرا لقرائتكم خبر عن إحباط تهريب ذهب وجلد تمساح طبيعى بـ13 مليون جنيه عبر ميناء نويبع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أحبطت أجهزة الأمن محاولة تهريب كميات من البضائع أجنبية الصنع غير خالصة الرسوم الجمركية بلغت قيمتها أكثر من 13 مليون جنيه، وذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما مكافحة جرائم التهريب بشتى صورها، وجرائم التهرب من سداد الرسوم الجمركية المستحقة عن السلع والبضائع.

أكدت معلومات وتحريات إدارة شرطة موانئ نويبع بميناء نويبع البحرى التابعة (للإدارة العامة لأمن الموانئ)، اعتزام (أحد الأشخاص) والمفوض لإنهاء الإجراءات الجمركية على رسالة أمتعة شخصية "واردة للميناء من إحدى الدول العربية" داخل سيارة نقل بإحدى العبارات، تهريب بضائع أجنبية الصنع غير خالصة الرسوم الجمركية بداخلها.

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عقب تقنين الإجراءات تم تشكيل لجنة (أمنية - جمركية) لتفتيش الرسالة أسفرت أعمالها عن ضبط خاتمين ذهبى مرصعان بفصوص يشتبه كونها من الألماس بوزن (38 جرام تقريبا، وكمية من المشغولات الذهبية بوزن (328 جرام) تقريباً، و7 ساعات يد ماركات متنوعة ، و6 أقلام حبر ماركات متنوعة وعبوة أحبار خاصة بها ، و4 متر جلد ثعبان طبيعى مدبوغ.

وضبطت أجهزة الأمن 3 متر جلد تمساح طبيعى مدبوغ ، وجاكت جلد من فراء الثعلب الطبيعى ، و68 جهاز كهربائى متنوع ، و25 لفافة أسلاك كهرباء متنوعة ، و20 أزرار قميص بدلة متنوعة ، و20010 قطعة ملابس جاهزة متنوعة ، و1320 كيلو جرام ملابس مستعملة متنوعة ، وبمواجهته نفى علمه بما تحويه الرسالة من مضبوطات وإقتصار دوره على إنهاء الإجراءات.

وقدرت القيمة والرسوم والتعويض الجمركى للمضبوطات بمبلغ ثلاثة عشر مليون وثلاثمائة وأربعة وتسعون ألف وستمائة وسبعة وثمانون جنيهاً ، وجارى إتخاذ الإجراءات القانونية .