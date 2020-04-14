شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد: غدا ارتفاع بدرجات الحرارة وشبورة وشوائب عالقة والعظمى بالقاهرة 28 درجة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتوقع خبراء هيئة الأرصاد، أن يشهد غدا الأربعاء ارتفاع آخر فى درجات الحرارة، حيث يسود بالقاهرة الكبرى طقس معتدل نهارا شديد البرودة ليلا، وشبورة مائية صباحا، وشوائب عالقة، والرياح معتدلة، ويشهد الوجه البحرى أيضا طقس معتدل نهارا شديد البرودة ليلا، وشبورة مائية صباحا، وشوائب عالقة، والرياح معتدلة، وعلى السواحل الشمالية الغربية، طقس معتدل نهارا شديد البرودة ليلا، وشبورة مائية صباحا، والرياح معتدلة تنشط على أقصى الغرب تكون مثيرة للرمال والأتربة.

وقال الخبراء، إن السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، تشهد طقس لطيف نهارا شديد البرودة ليلا، وشبورة مائية صباحا، والرياح معتدلة، وفى جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، طقس معتدل نهارا مائل للبرودة ليلا، والرياح معتدلة، وشمال الصعيد طقس مائل للحرارة نهارا شديد البرودة ليلا وشبورة مائية صباحا، والرياح نشطة، ويشهد جنوب الصعيد طقس مائل للحرارة نهارا بارد ليلا، والرياح معتدلة.

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وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة غدا الأربعاء، بالقاهرة العظمى 28 درجة والصغرى 15 درجات، والإسكندرية العظمى 26 والصغرى 15 درجات، ومطروح العظمى 26 درجة والصغرى 11 درجات، وسوهاج العظمى 31 درجة والصغرى 14 درجات، وقنا العظمى 31 درجة والصغرى 15 درجات، وأسوان العظمى 32 درجة والصغرى 17 درجة.

ويشهد اليوم الثلاثاء ارتفاع تدريجى فى درجات الحرارة، حيث يسود بالقاهرة الكبرى طقس معتدل نهارا شديد البرودة ليلا، وشبورة مائية صباحا، والرياح معتدلة، ويشهد الوجه البحرى أيضا طقس لطيف نهارا شديد البرودة ليلا، وشبورة مائية صباحا، والرياح معتدلة، وعلى السواحل الشمالية الغربية، طقس لطيف نهارا شديد البرودة ليلا، وشبورة مائية صباحا، والرياح معتدلة.

وقال الخبراء، إن السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، تشهد طقس لطيف نهارا شديد البرودة ليلا، ومطار خفيفة على مناطق متفرقة، والرياح معتدلة إلى نشيطة، وفى جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، طقس معتدل نهارا مائل للبرودة ليلا، والرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة و تؤدى لاضطراب فى الملاحة البحرية، وشمال الصعيد طقس معتدل نهارا شديد البرودة ليلا وشبورة مائية صباحا، والرياح نشطة ، ويشهد جنوب الصعيد طقس مائل للحرارة نهارا بارد ليلا، والرياح نشطة.