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الحكومة تنفى فتح باب التسجيل فى منحة العمالة غير المنتظمة بالوحدات المحلية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء إنه فى ضوء ما تم تداوله من أنباء بشأن فتح باب التسجيل في منحة الـ 500 جنيه للعمالة غير المنتظمة بالوحدات المحلية.

 

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تواصل المركز  مع وزارة القوى العاملة، التي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لفتح باب التسجيل في منحة الـ 500 جنيه للعمالة غير المنتظمة بأي من الوحدات المحلية، مُوضحةً أنه قد تم تحديد فترة أسبوعين كمهلة لتسجيل بيانات المتقدمين عبر الموقع الإلكتروني للوزارة، وقد انتهت المهلة يوم الخميس الماضي 9 أبريل، ولا توجد أي وسيلة أخرى لإعادة التسجيل، حيث بلغ عدد من تقدموا نحو 2 مليون مواطن، وقد تم تدقيق وتصفية كشوف المتقدمين لتقديم المنحة للمستحقين الفعليين، ليصل العدد إلى مليون و500 ألف مستحق.

 

 

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