قيمتها 700 ألف جنيه.. ضبط 6 قضايا تهريب عبر المنافذ الجمركية خلال يوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران:
شن قطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية، حملات موسعة؛ لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم التهريب من خلال إحكام السيطرة الأمنية على كافة المنافذ.
و أسفرت الجهود خلال 24 ساعة عن ضبط 6 قضايا تهريب أبرزها "بضائع أجنبية الصنع، ومستحضرات تجميل، وقطع ثريا "نجفة"، ومعدات ألعاب قوى وألعاب رياضية مستعملة، وماكينات مستعملة، ومعدات مطاعم مستعملة"، وبلغ إجمالي القيمة والتعويض المالي لها 691 ألف جنيه.
وضُبط في مجال الأمن العام 15 قضية أبرزها مزاولة مهنة بدون تصريح، ودخول دائرة جمركية بدون تصريح، ومخالفات مسطح مائي، وتنفيذ 77 حكم قضائي متنوع، و123 مخالفة مرورية متنوعة.
وضُبط قضية في مجال مكافحة جرائم تهريب وحيازة المواد والأقراص الدوائية المخدرة بمضبوطات بلغت 500 جرام لنبات الماريجوانا المخدرن وتم اتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة للتحقيق.
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