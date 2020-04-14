بـ 3 سيارات إطفاء.. إخماد حريق داخل شقة سكنية بمصر الجديدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران:

سيطر رجال الحماية المدنية بالقاهرة، على حريق شب داخل شقة سكنية بمنطقة مصر الجديدة دون إصابات، وانتقلت سيارات الإطفاء وتم السيطرة على النيران ومنع امتدادها للأماكن المجاورة.

كانت غرفة عمليات نجدة القاهرة، تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل شقة في منطقة بمصر الجديدة، وتم الدفع بـ 3 سيارات إطفاء وفرض كردون أمني حول المنطقة، وحاصر رجال الإطفاء النيران ومنع خطر الأمتداد لباقي الشقق المجاورة وإخماد الحريق.

جرى تحرير المحضر اللازم وباشرت النيابة التحقيق.