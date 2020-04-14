حاول تهريبها وقت الحظر.. ضبط عامل بـ 42 طربة حشيش بطريق "القاهرة-أسيوط"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران:

نجح قطاع الأمن العام بالتنسيق مع قوة أمنية تابعة لإدارة تأمين الطرق والسياحة بمديرية أمن أسيوط، في ضبط أحد الأشخاص حاول تهريب كمية من الحشيش المخدر داخل سيارة بطريق "القاهرة-أسيوط" الصحراوي.

كانت قوة أمنية تابعة لإدارة تأمين الطرق والسياحة (بمديرية أمن أسيوط)، تمكنت حال متابعتها للحالة الأمنية بطريق (القاهرة – أسيوط) الصحراوي، أثناء فترة حظر التحرك، من ضبط أحد الأشخاص (عامل – مقيم بدائرة مركز شرطة أبو تيج بأسيوط) حال استقلاله سيارة ملاكي، وبحوزته 42 طربة لمخدر الحشيش وزنت حوالي 5 كيلو جرام، مبلغ مالي، هاتف محمول.

وبمواجهته أقر بحيازته لمخدر الحشيش بقصد الاتجار، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.