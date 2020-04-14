كوكتيل عقاقير طبية ومخدرة.. ضبط مليون قُرص مُخدر داخل مخزن بالدقي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران:

ضبطت الإدارة العامة لمباحث التموين كميات كبيرة من الأدوية المُهربة جُمركيًا والأقراص المخدرة والمستلزمات الطبية داخل مخزن غير مرخص تابع لصيدلية كائنة بالجيزة.

أكدت تحريات ومعلومات الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية، قيام المدير المسئول عن مخزن سري غير مُرخص تابع لصيدلية كائنة بدائرة قسم شرطة الدقي، بحيازة كميات من الأدوية المهربة جمركيًا غير مسجلة بوزارة الصحة "مجهولة المصدر" وكذا كميات من الأدوية والأقراص المخدرة والمستلزمات الطبية وحجب بعضها عن التداول بالأسواق بقصد رفع أسعارها بهدف تحقيق أرباحًا غير مشروعة.

وعقب تقنين الإجراءات والتنسيق مع لجنة من إدارة التفتيش الصيدلي بوزارة الصحة، تم استهداف المخزن وضبط المدير المسئول وعُثر على مليون قرص أدوية مختلفة يُشتبه في عدم صلاحيتها للاستهلاك الأدمي، نتيجة لسوء التخزين "كما ورد بتقرير لجنة التفتيش الصيدلى" و100 ألف قرص أدوية مهربة جمركيًا وغير مسجلة بوزارة الصحة ومحظور تداولها بالأسواق و30 الف قرص مخدر و (2778) عبوة وقطعة مستلزمات طبية، عبارة عن (1228 عبوة كحول مطهر، 1500 قطعة جوانتي 50 قطعة كمامة) قام المذكور بحجبها عن البيع والتداول بالأسواق.

وبمواجهة المتهم بما أسفرت عنه التحريات والضبط أقر بها وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.