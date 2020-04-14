دون خسائر بشرية.. إنقاذ 13 شخصا بعد انهيار جزئي بعقار في المنوفية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي، وعلاء عمران:

أنقذت قوات الحماية المدنية 3 أسُر، عقب حدوث انهيار جزئي بمحل سكنهم بشبين الكوم بالمنوفية دون وقوع إصابات.

تلقى قسم شرطة شبين الكوم بمديرية أمن المنوفية، بلاغًا بحدوث انهيار جزئي بأحد المنازل الكائنة دائرة القسم واحتجاز عدد من قاطنيه بالداخل.

وعلى الفور انتقلت وحدات الإنقاذ بإدارة الحماية المدنية بالمديرية، وتمكنت من إنقاذ 3 أسُر بإجمالى "13" فردا من قاطنى العقار، دون وقوع إصابات.

يأتي ذلك في إطار استراتيجية وزارة الداخلية الرامية بأحد محاورها إلى تفعيل كافة التدابير اللازمة للتعامل والاستجابة الفورية مع البلاغات والمواقف والحوادث الطارئة.