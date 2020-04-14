داخل مخابئ سرية.. ضبط شحنة حشيش وهيروين بالملايين بشرق التفريعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران:

نجحت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، في ضبط تشكيل عصابي حال قيامهم بمحاولة تهريب 230 طربة حشيش مُخفاة داخل مخابئ سرية بثلاث سيارات بشرق التفريعة ببورسعيد بقيمة 4.3 مليون جنيه.

تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة نشاط أحد التشكيلات العصابية اعتزموا نقل وتهريب كمية كبيرة من المواد المخدرة إلى عدد من محافظات الجمهورية لترويجها على عملائهم، فضلاً عن قيامهم بإعداد وتجهيز مخازن سرية معدة خصيصاً داخل 3 سيارات ملاكي، حيث أمكن رصدهم والوقوف على مظاهر نشاطهم الإجرامي، وهم أربعة أشخاص (مقيمين بمحافظة الإسماعيلية، لأحدهم معلومات جنائية مسجلة).

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وعقب تقنين الإجراءات واتخاذ كافة التدابير الأمنية اللازمة بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن بورسعيد، تم ضبط عناصر التشكيل حال استقلالهم السيارات فى كمين أعد خصيصاً لضبطهم بطريق المزارع السمكية بدائرة قسم شرطة شرق التفريعة بمحافظة بورسعيد.

وعُثر بحوزتهم 230 طربة لمخدر الحشيش وزنت 23 كيلو جرام، 2 قالب من مخدر الهيروين الخام كل قالب مغلف بالقماش الأبيض وزنت 4 كيلو جرام وكمية من مخدر الهيدرو "المادة المؤثرة لمخدر البانجو معدلة وراثيًا" وزنت 5 كيلو جرام ومبلغ مالي و 4 هواتف محمولة.

وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالي من حصيلة البيع والهواتف المحمولة للاتصال بعملائهم واستخدام السيارات في عملية النقل والترويج، وتُقدر القيمة المالية للمضبوطات (4,350,000 أربعة ملايين وثلاثة مائة وخمسون ألف جنيه تقريبًاً) وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.