في يوم واحد.. ضبط 303 قضايا احتكار سلع وإغلاق 9 مراكز تعليمية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران:

واصلت أجهزة وزارة الداخلية بكافة مديريات الأمن حملاتها المكبرة تنفيذًا للإجراءات التي تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس "كورونا" المُستجد من بينها تنظيم مواعيد فتح وغلق "المطاعم والمقاهي والكافيتريات والمراكز التجارية، والأندية الرياضية، والشعبية، ومراكز الشباب" وكذا توجيه الحملات بالتنسيق مع الجهات المعنية للتصدي لممارسات إخفاء السلع والتلاعب في أسعارها، ومواجهة مختلف أشكال الغش التجاري، وذلك من خلال مراقبة الأسواق وتكثيف الحملات على المتاجر والمحلات العامة.

وأسفرت الجهود خلال الـ 24 ساعة الماضية عن ضبط 759 قضية تموينية على مستوى الجمهورية، من بينها ضبط 303 قضية في مجال احتكار وحجب السلع والتلاعب بالأسعار، (162) مخالفة في مجال غلق المحال والمطاعم والمراكز التجارية وغلق (9) أماكن (أنشطة تعليمية- تجمعات طلابية "مراكز للدروس الخاصة").

وتواصل أجهزة وزارة الداخلية متابعتها - بكافة مديريات الأمن على مستوى الجمهورية- لاتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.