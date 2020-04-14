"الدواء المصرية" تكشف حقيقة "ايفرمكتين" في علاج "كورونا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد جمعة:

كشفت هيئة الدواء المصرية حقيقة ما تم تداوله بشأن استخدام دواء إيفرمكتين في علاج فيروس كورونا المستجد.

وأوضحت أنه وفقًا لهيئة الغذاء والدواء الأمريكية FDA، فإن إيفرمكتين ظل لعقود طويلة يستخدم كدواء بيطري للوقاية والعلاج من بعض الديدان الطفيلية الداخلية والخارجية، وبعد ذلك تم استخدامه للعلاج البشري لمجموعة متنوعة من الديدان الطفيلية وكذلك قمل الرأس والجرب.

ووفقاً للخطاب الصادر عن هيئة الغذاء والدواء الأمريكية FDA والموجه للمتخصصين والمعنيين، ووفقًا للدراسة المعلنة من جامعة موناش الاسترالية، فإن فاعلية دواء إيفرمكتين في القضاء على فيروس كورونا المستجد لم تثبت إلا من خلال التجارب المعملية ومثل هذه التجارب تجرى في المراحل الأولية ولا يمكن الاعتماد عليها حيث أن أي دواء يحتاج للعديد من الدراسات السريرية لإثبات فاعليته وأمانه في الوقاية.

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كما أكدت هيئة الدواء المصرية أن دواء ايفرمكتين له العديد من الآثار العكسية مثل الطفح الجلدي والغثيان والقيء والإسهال وآلام المعدة وتورم الوجه والأطراف، وبعض الآثار العصبية مثل الدوخة والارتباك، كما قد يؤدى إلى انخفاض مفاجئ في ضغط الدم وقد يتسبب في نقص كرات الدم البيضاء.

وناشدت هيئة الدواء المصرية المواطنين بعدم تناول أي علاج دون استشارة الفريق الطبي المختص وضرورة إتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة ومنع انتشار فيروس كورونا المستجد، والرجوع إلى مقدمي الخدمات الصحية في هذا الشأن، حيث أنه وفقاً لمنظمة الصحة العالمية لم يثبت حتى الآن اعتماد دواء فعال لعلاج هذا الفيروس.

وأهابت هيئة الدواء المصرية بكافة وسائل الإعلام بضرورة تحري الدقة فيما يتم نشره والرجوع إليها للإستفسار والتأكد من المعلومات الخاصة بالمستحضرات الصيدلية والمستلزمات الطبية المعتمدة والمسجلة بجمهورية مصر العربية حفاظًا على صحة المواطنين.