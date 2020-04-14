رئيس الوزراء: "عمال مصر يحملون على أكتافهم مسؤولية دوران عجلة الإنتاج"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد غايات:

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، مصنع "كايرو باك إيجيبت" المتخصص في إنتاج عبوات الأطعمة والمشروبات بمدينة 6 أكتوبر، يرافقه كلٌّ من الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ونيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة.

وبحسب بيان، حرص رئيس الوزراء، خلال الجولة، على الاطلاع عن قرب على حركة العمل داخل المصنع، وإجراء حوار مع العمال؛ للاطمئنان على ما يتم اتخاذه من إجراءات احترازية لمواجهة فيروس كورونا من قِبَل إدارة المصنع، معربًا عن شكره وتقديره للعاملين الذين يؤدون واجبهم فى الإنتاج والتصنيع على أكمل وجه، قائلاً: "عمال مصر هم مَن يحملون على أكتافهم مسؤولية دوران عجلة الإنتاج خلال هذه الفترة الدقيقة".

واستمع مدبولي إلى شرح مفصل من المهندس عمرو حمد، رئيس مجلس إدارة المصنع، حول حجم أعماله؛ إذ يضم المصنع خط إنتاج مزودًا بأحدث التكنولوجيات العالمية في مجال تصنيع العبوات المعدنية، بطاقة تصنيعية تبلغ ٣٥٠ مليون عبوة خلال عام.

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وأوضح المهندس عمرو حمد أن مصنع "كايرو باك إيجيبت" يعد رائدًا في مجال إنتاج عبوات تغليف الأطعمة والمشروبات على مدار السنوات العشر الماضية، حيث تم تأسيسه عام ٢٠١٠، باستثمارات تقدر بـ٢٠٠ مليون جنيه، وهو ما يجعله أحد أهم المصانع المتخصصة في هذا المجال، ليس فقط في مصر وإنما في الشرق الأوسط وإفريقيا.

ويتبع مصنع "كايرو باك إيجيب" شركة "آسات للتجارة والصناعة" لإنتاج العبوات المعدنية، والتي تمتلك خبرة ٢٥ عاماً في إنتاج العبوات البلاستيكية والعبوات المعدنية ذات القطعتَين والعبوات ذات القطع الثلاث.

ونوّه رئيس مجلس الإدارة بأن المصنع يقع في مدينة السادس من أكتوبر، على مساحة ٢٢ ألف م٢، وتوجد لديه إمكانية للتوسع من خلال إضافة مساحة ١٥ ألف م٢ إضافية، ويضم مبنى إداريًّا على مساحة ١٢ألف م٢، وكذا مباني إدارية للشؤون المالية وغرف التدريب والاجتماعات، بينما تخصص منطقة للإنتاج على مساحة ٦٩٠٠ م٢.

وأضاف المهندس عمرو حمد أن الشركة تضع نصب أعينها أمرَين في غاية الأهمية؛ الأول هو تقديم كل الدعم من أجل تطوير القوى البشرية العاملة لديها، والثاني مسؤوليتها تجاه المجتمع، وهذا ضرورة؛ حيث يجب أن نعمل جميعًا معًا لتحقيق رخاء وتقدم مشترك للجميع سواء الأفراد أو المجتمع.