شكرا لقرائتكم خبر عن إزالة 36 حالة تعد على الأراضي الزراعية بالبحيرة (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، إنه تم تنفيذ 36 قرار إزالة للتعديات على الأراضي الزراعية بمراكز إدكو ودمنهور وبدر والدلنجات وإيتاى البارود وشبراخيت والرحمانية على مساحة 5 آلاف و237 مترًا مربعًا.

وأهاب المحافظ، بالمواطنين بعدم استغلال الظروف والوضع الراهن وجهود المحافظة لمحاربة انتشار فيروس كورونا المستجد، للتعدي على الأرض الزراعية وأملاك الدولة، مؤكدًا أنه سيتم الضرب بيد من حديد على كل من يحاول ذلك.

وأوضح أنه تم تنفيذ 5 قرارات فى إدكو، و8 قرارات فى الدلنجات، و6 قرارات فى الرحمانية، و11 قرارا في مركز بدر، و5 قرارات في إيتاى البارود، وقرار في شبراخيت.

إزالة التعديات على الأراضى الزراعية بمراكز إدكو ودمنهور وأملاك دولة فى البحيرة

إزالة التعديات على الأراضى الزراعية بمراكز إدكو ودمنهور وأملاك دولة فى البحيرة

إزالة التعديات على الأراضى الزراعية بمراكز إدكو ودمنهور وأملاك دولة فى البحيرة

إزالة التعديات على الأراضى الزراعية بمراكز إدكو ودمنهور وأملاك دولة فى البحيرة

إزالة التعديات على الأراضى الزراعية بمراكز إدكو ودمنهور وأملاك دولة فى البحيرة

إزالة التعديات على الأراضى الزراعية بمراكز إدكو ودمنهور وأملاك دولة فى البحيرة

إزالة التعديات على الأراضى الزراعية بمراكز إدكو ودمنهور وأملاك دولة فى البحيرة