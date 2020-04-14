شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط 1050 قرص منشط و1940 «كمامة وقفاز» مجهولي المصدر في حملة بالإسكندرية والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال محمد سعد الله وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية في الإسكندرية، أنه تم تشكيل حملة مكبرة برئاسة الرقابة الإدارية ضمت العديد من الجهات الرقابية من بينها إدارة تموين شرق وجهاز حماية المستهلك والتفتيش الصيدلي التابع لمديرية الصحة للمرور والتفتيش على المؤسسات الصيدلية من مخازن أدوية ومستلزمات وصيدليات عامة بنطاق حي شرق، أسفرت عن ضبط مخالفات ومضبوطات أخرى، جرى اتخاذ الإجراءات القانونية حيال أصحابها.
وأضاف «سعد الله»، أن الحملة حررت 9 محاضر لعدد من الصيدليات المخالفة، وضبط وتحريز 150 زجاجة كحول مجهول المصدر و1050 قرص منشطات مجهول المصدر، و441 كمامات مجهولة المصدر و1500 قفاز طبي مجهول المصدر، و17 عبوة أدوية مجهولة المصدر .
وأشار إلى أنه تم إعداد تقارير بذلك، وتحريز المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه جميع المخالفات المذكورة للعرض على وكيل النائب العام.
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