شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جهاز العاصمة الإدارية يؤكد عودة العمل بالمشروعات القومية بنسبة 80% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد المهندس محمد عبد المقصود رمضان، رئيس جهاز العاصمة الإدارية الجديدة، انتظام سير العمل في المشروعات القومية المختلفة واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19" ، للحفاظ على جميع العاملين بالمشروعات.

جاء ذلك خلال استقبال وفد لجنة الإسكان والمرافق العمرانية بمجلس النواب، برئاسة عماد سعد حمودة، اليوم الثلاثاء للتأكد من انتظام سير العمل واتخاذ الإجراءات الوقائية والاحترازية.

وأشار عبد المقصود إلى الخطى المتبعة مع العاملين يوميا ضمن الإجراءات الوقائية والاحترازية من فيروس كورون المستجد بقوله: أى عامل سواء مقيم أو يأتي يوميا يتم دخوله قبل بداية العمل على ممر التعقيم، خصوصا في الشركات كثيفة العمالة.

وأضاف عبد المقصود، أنه في حال وجود أي اعراض على أي عامل يتم التوجيه إلى المستشفى للفحص، مشيرا إلى أن هناك وحدتين صحيتين داخل العاصمة وهناك أطباء مقيمين على مدار الساعة، لافتا إلى أنه تم تعقيم كل المواقع فى العاصمة الإدارية الجديدة خلال فترة توقف العمل، على مدار 3 أيام، بما فيها مقرات التسكين، فضلا عن قيام الشركات بالتعقيم يوميا.

وتعقيباً على تساؤل النائب إسماعيل نصر الدين، حول نسبة عودة العمل في الشركات العاملة بالعاصمة الإدارية الجديدة، كشف رئيس جهاز العاصمة أن نسبة عودة العمل وصلت إلى 80%.

من جانبه أشاد المهندس عماد سعد حمودة، رئيس لجنة الإسكان بالبرلمان، بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بعودة العمل مع اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمواجهة انتشار فيروس كورونا، واصفا القرار بأنه "صائب"، موضحا أن طبيعة عمل قطاع المقاولات لا تحتاج الإجراءات الوقائية مثل ما يحتاجه القطاع الصناعي، لأن طبيعة العمل تكون متباعدة في مواقع العمل.

وأشار النائب ، إلى أن توقف العمل في المشروعات يمثل أزمة في تراجع الاقتصاد ، لاسيما وأن قطاع المقاولات يمثل قاطرة التنمية، مركدا أن أهمية استمرار العمل في قطاع المقاولات ضروري لصالح العمالة غير المنتظمة حيث أن هناك ما يقرب من 5.6 مليون عامل في هذا القطاع.

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وأشار أن الهدف من الزيارة الاطمئنان على سير العمل واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمواجهة انتشار فيروس كورونا داخل مواقع العمل.

وقدم وفد اللجنة برئاسة عماد سعد حمودة ، وبمشاركة كلا من النائب يسري المغازي ، وكيل اللجنة ، والنائب محمد إسماعيل ، أمين سر اللجنة ، والنائب إسماعيل نصر الدين ، بعض الأدوات الخاصة بالتعقيم في مواجهة فيروس كورونا (غسول _ كمامة _ جوانتي _ مطهر) لتوزيعها على العاملين بالعاصمة الإدارية الجديدة.