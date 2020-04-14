المغرب يسجل 75 إصابة جديدة بفيروس كورونا والعدد الإجمالى يرتفع إلى 1838

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة فى المغرب، اليوم الثلاثاء عن تسجيل 75 إصابة جديدة بفيروس كورونا والعدد الإجمالى يرتفع إلى 1838، وذلك وفق خبر عاجل لشبكة "سكاى نيوز".

تخطى إجمالى حالات الوفاة بسبب فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" فى مختلف دول العالم حاجز الـ 120 ألف إصابة، وفيما تم تسجيل أكثر من مليون و930 ألف إصابة بهذا الفيروس، ووصل عدد حالات الشفاء منه إلى أكثر من 453 ألف حالة، وذلك وفق موقع "ورلد ميترز".

وفيما ينتشر فيروس كورونا منذ ظهوره فى مدينة ووهان الصينية أواخر العام الماضى، فى مختلف دول العالم، وتسعى الدول إلى وقف انتشاره من خلال إجراءات احترازية ووقائية مثل حظر حركة المواطنين والإغلاق الكامل وغيرها من الإجراءات حيث أعلن الرئيس الفرنسى ماكرون بالأمس عن مد قرار الإغلاق الكامل فى البلاد إلى يوم 11 مايو المقبل، ضمن إجراءات الدولة الفرنسية للسيطرة على فيروس كورونا.

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وتعد الولايات المتحدة من أكثر دول العالم تضررا من فيروس كورونا، حيث تم تسجيل ما يقرب من 600 ألف حالة بفيروس كورونا.

وأعلنت وزارة الصحة السعودية، بالأمس عن تسجيل 472 إصابة جديدة بفيروس ⁧كورونا، وتعافى 44 حالة ليصبح مجموع الحالات المتعافية 805، وذكرت وزارة الصحة الإماراتية، أنه شفاء 172 حالة جديدة من فيروس كورونا ليصل العدد الإجمالى للمتعافين إلى 852، وتسجيل 3 وفيات بالفيروس خلال الـ 24 ساعة الماضية ليبلغ مجموع الوفيات 25.

وأعلنت وزارة الصحة الكويتية عن تسجيل 55 إصابة جديدة بالفيروس، الثلاثاء، ليرتفع عدد الإصابات إلى 1355، وفيما ارتفع عدد الوفيات فى إسرائيل بفيروس كورونا إلى 117، والإصابات تصل إلى نحو 11900، وشهدت الهند تسجيل 1211 إصابة و31 وفاة بالفيروس خلال 24 ساعة.