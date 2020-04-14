شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء: المصانع وتحركات العاملين بها مستثناة من حظر التجول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء ، مصنع جنرال موتورز مصر، ورافقه كل من الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ونيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة.

وفي مستهل زيارته، أشار رئيس الوزراء إلى أن تفقد مصنع شركة جنرال موتورز مصر يأتي في إطار متابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية التي اتخذتها الدولة لمجابهة فيروس كورونا المستجد والحد من انتشاره، مُؤكداً على ضرورة حماية العاملين فى كل المواقع، واستمرار العمل بما يضمن دوران عجلة نمو الاقتصاد المصري واستقرار واستدامة معدلات النمو في مصر.

وأشاد رئيس الوزراء بإجراءات الوقاية المطبقة فى المصنع على أعلى مستوى لحماية العاملين، مؤكدا فى الوقت نفسه اهتمام الدولة بدعم الصناعة فى هذه المرحلة الدقيقة.

وشدد مدبولي على استمرار العمل بقرار استثناء المصانع وتحركات العاملين بها من قرار حظر الحركة، خاصة وأن قرار الحظر لا يهدف إلى التسبب في عرقلة عمليات الإنتاج والتصنيع.

وخلال تفقده المصنع، استمع رئيس الوزراء لموجز من المسئول الطبي بالشركة عن الإجرءات التي اتخذتها لمواجهة "فيروس كورونا المستجد" حيث قامت الشركة بتشكيل لجنة طوارئ، لكي تكون في حالة استعداد لأية تطورات، كما قامت بعمل توعية إلكترونية لكافة الموظفين والعمال من خلال الإيميلات والرسائل النصية عن الفيروس وأخطاره.

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وأضاف المسئول الطبي بالشركة: مع بداية انتشار الفيروس في مارس الماضي، اتخذنا إجراءات صارمة وبدأنا في تطبيق البروتوكولات الطبية، المتوافقة مع منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة المصرية، من خلال تعقيم المصنع بشكل يومي، وزيادة أعداد مركبات نقل العاملين لمنع التزاحم، وتحقيق التباعد الاجتماعي، وقياس درجة الحرارة، وعمل بوابة للتعقيم من الإدارة الهندسية لجنرال موتورز، كما اتخذنا إجراء آخر بشأن إمكانية العمل من المنزل للموظفين الذين لا تحتاج الشركة لتواجدهم، والآن 50% من الموظفين يعملون عن بعد من المنزل، وكذلك أصحاب الأمراض المزمنة.

كما استمع رئيس الوزراء إلى شرح تفصيلي من المهندس طارق عطا، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة، حول مصنع الشركة التي تُعد شركة مساهمة مصرية، وهي أول مُصنع خاص للسيارات في مصر، وتم تأسيسها عام 1983، وبدأت في عمليات الإنتاج منذ عام 1985، حيث قامت الشركة بإنتاج أكثر من 870 ألف مركبة، 50% منها خلال آخر 10سنوت، ما بين الشاحنات الصغيرة، والشاحنات الخفيفة، وسيارات الركاب، والميني باص. وأوضح المهندس طارق عطا أن مجلس الإدارة الحالي أعضاؤه بالكامل من المصريين.

وأشار المهندس طارق عطا خلال الجولة إلى أن اجمالي استثمارات الشركة خلال السنوات الخمس الأخيرة (2015-2019) تقدر بـ 120 مليون دولار، وأنه تم ضخ رأس مال قدره 90 مليون دولار في عام 2018.

ونوه رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة جنرال موتورز مصر إلى مساهمة الشركة في نمو الاقتصاد المصري، حيث أن الشركة تعتبر رائدة في مجال صناعة السيارات في مصر، وتتعامل مع 78 من الموردين المحليين، وبلغت قيمت مشترياتها من الموردين المحليين 2,3 مليار جنيه مصري في عام 2019، وتوفر فرص عمل لـ 25 ألف عامل، وتملك قاعدة بيانات موردين متنوعة من حيث مجموعة مختلفة من السلع (الصفائح المعدنية، والكاوتشوك المطاط، وغيرها).

وتم الإشارة خلال الجولة إلى أنه من خلال الشبكة العامة للشركة يتم تزويد الموردين بالتكنولوجيا، والتدريب والتأهيل، والخبرات المطلوبة، وأن الفترة الماضية شهدت استخدام الإنسان الألى (روبوت) في عمليات دهان السيارات، كما شمل الشرح الإشارة إلى أن نسبة المنتج المحلي في التصنيع تصل إلى 60% في الشاحنات التجارية، و45% في سيارات الركاب.