شكرا لقرائتكم خبر عن البحوث الفلكية تكشف كواليس استطلاع هلال رمضان غدا فى ندوة علمية "أون لاين" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينظم المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، غدا الأربعاء، ندوة علمية بعنوان "رؤية هلال رمضان بين الشرع والعلم" بمقر المعهد الرئيسى بحلوان، بمناسبة قرب حلول شهر رمضان الكريم.

وقال الدكتور جاد القاضى، رئيس المعهد القومى للبحوث الفلكية، أنه نظرا للإجراءات الاحترازية التى تقوم بها الدولة للحد من انتشار جائحة كورونا سيتم بث المحاضرات عن طريق الشبكة العنكبوتية من خلال موقع المعهد الإلكترونى (www.nriag.sci.eg).

وستناقش الندوة عددا من المحاور التى يتسائل عنها المواطن العادى ومنها العوامل الفلكية التي تحكم رؤية الهلال، وبين علماء الفلك وعلماء الشريعة، ورصد الأهلّة عن طريق الاقمار صناعية، وإمكانية توحيد بدايات الشهور الهجرية فى العالم العربى.

Advertisements

ويحاضر فى الندوة عدد من باحثى معمل أبحاث الشمس بالمعهد ودار الإفتاء المصرية، كما ستوضح الندوة التعاون المشترك القائم بين المعهد ودار الإفتاء المصرية في مجالات مختلفة منها تحديد بداية الشهور العربية.

يذكر أن المعهد هو الجهة الرسمية لإعداد الحسابات الفلكية لبدايات الشهور العربية، وكذا رصد الظواهر الفلكية في مصر من خلال التليسكوبات الفلكية 30 بوصة بحلوان، وكذا مرصد القطامية الفلكى، ويقوم بطبع الدليل الفلكى سنويا بدءا من ثمانينات القرن الماضى، ومتاح حاليا فى شكل إلكترونى على موقع المعهد على الشبكة العنكبوتية كأحد الخدمات المجتمعية التي يقدمها المعهد.

كما أن المعهد أطلق تطبيق ذكى للهواتف المحمولة ( NRIAG_Dalil) ليتمكن الجمهور من متابعة تلك الأحداث الفلكية باستخدام أحدث الوسائل التكنولوجية، وجميعها متاحة من خلال موقع المعهد الإلكترونى.