شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. محافظ القاهرة يوجه بتقديم كافة التسهيلات أثناء صرف منح العمالة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - واصلت مكاتب البريد بمحافظة القاهرة صرف منح العمالة غير المنتظمة، وكذلك المدارس المخصصة للعمل جنبا إلى جنب مع مكاتب البريد لتخفيف الازدحام ومنع التجمعات، مع تقديم كافة التسهيلات للمترددين وتنظيم الدخول والحفاظ على ارتداء الكمامات والحرص على اتخاذ مسافات متباعدة بين المواطنين.

من جانبه، أكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة قدمت كافة التيسيرات لمكاتب البريد اثناء صرف المنحة للمستحقين من العمالة غير المنتظمة والتي تستمر حتى 16 أبريل بجميع مكاتب البريد على مستوى محافظة القاهرة، كما قدمت كافة التسهيلات لمساعدة المواطنين على صرف مستحقاتهم .

وكانت محافظة القاهرة قد خصصت عددا من المدارس لتستخدمها هيئة البريد عند الحاجة فى الأماكن التى يوجد بها تكدس كما تم تخصيص مدرستى الفردوس الابتدائية والحسين الإعدادية بحى وسط كمقار لصرف المنحة نظرًا لتواجد أعداد كبيرة من المستفيدين في هذه المنطقة.

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وشدد محافظ القاهرة على رؤساء الأحياء بالتأكد من اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية الوقائية والصحية الخاصة بمكافحة فيروس كورونا، ومنع تكدس المواطنين حفاظا علي سلامتهم مشيرًا إلى تخصيص يوم إضافى لمن تخلف من المستحقين عن صرف المنحة فى اليوم المحدد له.

وجه اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة جميع رؤساء الأحياء بمعاونة مكاتب البريد في صرف المنحة للمستحقين من العمالة غير المنتظمة، مشيرا إلى أن المواطن المستحق عليه ألا يتوجه إلى مكتب البريد إلا بعد أن تصله رسالة نصية علي رقم الهاتف المحمول تبين له موعد ويوم الصرف قبل 24 ساعة من اليوم المحدد للصرف.

وشدد محافظ القاهرة على رؤساء الأحياء بالتأكد من اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية الوقائية والصحية الخاصة بمكافحة فيروس كورونا ، ومنع تكدس المواطنين حفاظا علي سلامتهم مشيرًا إلى تخصيص يوم إضافى لمن تخلف من المستحقين عن صرف المنحة فى اليوم المحدد له.