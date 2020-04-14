شكرا لقرائتكم خبر عن صيدلة جامعة حلوان توزع 150 كرتونة مواد غذائية على العمالة اليومية بالصف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وزعت كلية الصيدله بجامعة حلوان أكثر من 150 كرتونة مواد غذائية على العمالة اليومية والمتضررين من السيول بقريتي نزلة عليان ومدينة السلام بالصف تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة، وريادة الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة إيمان حجاج عميد كلية الصيدلة، وإشراف الدكتورة فاطمة محرم وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وأكد الدكتور ماجد نجم ، فى بيان صادر عن الجامعة منذ قليل، أن جامعة حلوان تبذل قصارى جهدها في خدمة المجتمع المحيط بالجامعة لمواجهة هذه الأزمة ومد يد العون للقرى الأكثر احتياجاً ، وخاصة في ظل اهتمام القيادة السياسية بالعمالة غير المنتظمة ، تأكيدا على التكافل الإجتماعي واستمرارا لجهود كليات الجامعة من أجل خدمة المناطق الأكثر احتياجاً .

وأضاف رئيس جامعة حلوان، أن كليات الجامعة ستقوم تباعاً بالمشاركة في مبادرة الجامعة لدعم أبناء الوطن والتوعية بأهمية البقاء في المنزل لحماية جموع الشعب المصري من خطر فيروس كورونا.

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فيما قال الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة أن هذه الحملة جاءت ضمن مبادرة الجامعة "الجامعة معاك" التي اطلقتها جامعة حلوان تحت إشراف مركز رصد ودراسة المشكلات المجتمعية لدعم العمالة اليومية والمتضررين من الظروف التي تمر بها البلاد والتوعية بفيروس كورونا.

وأشارت الدكتورة إيمان حجاج عميد كلية الصيدله أن هذه الحملة جاءت بعد أن قام أعضاء هيئة التدريس بالكلية بالتبرع لقرى الصف، إيماناً من الكلية بأهمية العمل المجتمعي.

وأوضحت الدكتورة فاطمة محرم وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة المشرف على الحملة أن الكلية قامت أيضاً بتوزيع إعانات لقرية الديسيمي بالصف للمتضررين من السيول، كما ستقوم الكلية بتوزيع كراتين الدعم العينى على العاملين والعمال بالكلية، لمساعدتهم على مواجهة الظروف الطارئة الحالية.