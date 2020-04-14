شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة العلميين تعلن فى بيان إنجاز 75% من أبحاث إنتاج لقاح مصرى لكورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت نقابة المهن العلمية، إنه فى إطار قيامها بدورها فى البحث عن لقاح يمنع الإصابة بفيروس كورونا ويحقق الوقاية منه، وكذلك البحث عن دواء يعالج أضراره على أجسام المصابين به، فقد تم تشكيل لجنة نقابية برئاسة الدكتور السيد عبد الستار المليجى، النقيب، وعضوية رئيس شعبة العلوم الطبية ورئيس شعبة الصناعات الدوائية ورئيس شعبة التحاليل الطبية، بالتعاون مع مركز التميز العلمي لفيروسات الأنفلونزا، بقيادة الدكتور محمد أحمد علي كبير الباحثين فى علوم الفيروسات بالمركز القومي للبحوث وفريق الباحثين معه.

وأوضحت النقابة، فى بيان لها، أن اللجنة عقدت عقدت عدة اجتماعات مع المركز، وتأكدت اللجنة مع فريق الباحثين من أنه تم إنجاز قرابة 75% من خطة إنتاج لقاح مصرى، واق من الإصابة بفيروس كورونا خلال الشهر الماضى، وأن مصر بسواعد علمائها وباحثيها بالمركز القومي للبحوث سيتحقق لها امتلاك سلاح رادع لهذا الفيروس الخطير خلال الأسبوعين القادمين، هذا بالإضافة إلى أنه تم إنجاز قرابة 85% من الخطة البحثية الرامية لإنتاج دواء للذين يصابون بالفيروس، وأن مصر سوف تحدد دواء معالجا لمرضى كورونا خلال العشرة أيام القادمة .

وناشدت اللجنة النقابية وفريق الباحثين كافة الداعمين ماليًا ومعنويًا من الجهات الحكومية وغير الحكومية ان يضاعفوا من دعمهم لفريق الباحثين من خلال التواصل مع ادارة المركز القومي للبحوث بالدقي مباشرة دون أى وسائط أخرى، وأمام هذا النجاح المتوقع من علمائنا بمركز بحوث الفيروسات نتقدم بالشكر لكل من ساهم فى هذا النجاح وعلى رأسهم الرئيس عبد الفتاح السيسي، والدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، ووزير البحث العلمي والدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، ورئيس أكاديمية البحث العلمى، والدكتور محمد هاشم رئيس المركز القومي للبحوث.

