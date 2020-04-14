شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة البيئة: الزام العاملين بالنفايات بإرتداء كمامات لمواجهة كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استعرضت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، التقرير اليومي لجهود فرق ولجان الوزارة من الباحثين البيئين في المتابعة اليومية لمنظومة التخلص الآمن من المخلفات الصلبة والبلدية والطبية، والحد من بؤر التلوث بالتنسيق مع الجهات المعنية، وضمن جهود مواجهة المشاركة في الحد منانتشار فيروس كورونا المستجد حفاظا على صحة المواطنين وسلامتهم.

فقد قامت فرق ولجان الوزارة من الفروع الاقليمية وادارة التفتيش البيئى أمس بالمرور على عدد 46 منشأة طبية بعدد من المحافظات تشمل مستشفيات ومراكز ومعامل طبية، للوقوف على آليات التعامل الآمن مع النفايات الطبية والتخلص منها بتلك المنشأت، أولا بأول وعدم تكدسها، والتأكد من مطابقة غرفة تجميع النفايات الطبية للاشتراطات، والتزام العاملين بالمنشأة المتعاملين مع النفايات بارتداء مهمات الوقاية حفاظا على سلامتهم، حيث يتم متابعة تلافى أية ملاحظات تم رصدها بالتنسيق مع مديريات الصحة ومسئولى المستشفيات الجامعية.

وقامت الإدارة العامة للتفتيش البيئي بالتعاون مع شرطة البيئة و المسطحات بمداهمة عدد من الأنشطة المخالفة بيئيا بمنطقة ابي النمرس بالجيزة، حيث تم ضبط مصنع مخالف للمطهرات والمنظفات وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفات.

كما قام جهاز تنظيم ادارة المخلفات التابع لوزارة البيئة بتكثيف أعماله في السيطرة على مقالب القاهرة والجيزة للحد من التلوث المحتمل الذي قد ينتج عنها، حيث تم المرور أمس على مقالب القطامية ، الوفاء والأمل ، الطوب الرملى، والعبور وتبين استقرار الأوضاع بهم وإتباع عمليات التغطية، بالإضافة إلى المرور على مقلب شبرامنت ومتابعة التخلص الآمن من مخلفات قرية المعتمدية بالخلية المخصصة لها.

وقامت وحدة الرصد والمتابعة بجهاز تنظيم ادارة المخلفات أمس بمتابعة مستوى نظافة الشوارع ورفع التراكمات بعدد من أحياء القاهرة والجيزة، حيث تم رصد عدد 44 نقطة تراكمات لمخلفات بحي المعادي وحي طره وعدد 18 نقطة بحي العجوزة ، وتم التنسيق الفوري مع هيئتي نظافة وتجميل القاهرة والجيزة لإزالة التراكمات المرصودة والتي تم التعامل معها على الفور.

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وتمكنت وزارة البيئة أيضا من خلال البرنامج الوطنى للمخلفات الصلبة من رفع ما يقرب من 6770 طن مخلفات والتخلص الآمن منها بالمحافظات التي يعمل بها البرنامج ( كفر الشيخ / اسيوط / قنا /الغربية )، وتم توعية عمال النظافة بضرورة استخدام مهمات الوقاية وأدوات التطهير أثناء التعامل مع المخلفات حفاظا على سلامتهم، وطرق استخدامها خاصة فى تطهير الحاويات والمعدات وسبل التعامل مع مخلفات الوقاية من كمامات ونظارات حماية وقفازات.

وطالبت وزارة البيئة المواطنين إلى جانب الإلتزام باجراءات الوقاية التى أقرها رئيس مجلس الوزراء وتعليمات وزارة الصحة، الحرص على عدم إلقاء مخلفات الوقاية من قفازات وكمامات بالشوارع والأماكن العامة حفاظاً على صحة و سلامة المواطنين، والقائها في الأماكن المخصصة من حاويات وسلات قمامة بعد غسلها وتقطيعها لضمان عدم استعمالها مرة أخرى.

والجدير بالذكر أن منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء يتم من خلالها استقبال الشكاوى وتسجيلها وإرسالها عبر البوابة الإلكترونية على الانترنت من خلال الموقع الالكتروني www.shakwa.eg وتطبيق الهاتف المحمول "في خدمتك" أو عبر الخط الساخن لمجلس الوزراء 16528 وأرقام الواتس آب المخصصة لتراكمات القمامة 01555525444 – 01555516528 .