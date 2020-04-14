شكرا لقرائتكم خبر عن «الأطباء»: 100 ألف جنيه للشهيد و20 ألف للمصاب بكورونا (الشروط) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت نقابة الأطباء عن قرار اتحاد المهن الطبية، والنقابة، بصرف دعم لحالات الوفاة من الطاقم الطبي، 100 ألف جنيه، و20 ألف جنيه، للمصابين، في إطار ما يواجهه العاملون بالمهن الطبية من إصابات، تصل أحيانا إلى الوفاة في مواجهة كورونا.

وقالت النقابة، في بيان، إن مجلسها واتحاد نقابات المهن الطبية قرر صرف مبلغ عشرين ألف جنيه من اتحاد نقابات المهن الطبية لكل عضو في نقابات الطب البشرى والأسنان والصيادلة، والبيطري، يصاب بـ«كورونا»، شريطة أن يكون ممارسا للمهنة داخل الجمهورية ويتم حجزه بإحدى مستشفيات العزل.

وأضاف البيان: «كما قرر مجلسا النقابة والاتحاد صرف مبلغ خمسون ألف جنيه، من اتحاد نقابات المهن الطبية، لكل عضو يستشهد بسبب كورونا شريطة أن يكون ممارسا للمهنة داخل الجمهورية».

إضافة إلى «صرف مبلغ خمسون ألف جنيه من نقابة الأطباء لكل طبيب بشرى يستشهد بسبب كورونا شريطة أن يكون ممارسا للمهنة داخل الجمهورية».

وأكدت النقابة على أن «هذا الإجراء يأتي في إطار الدعم النقابي المعنوي، حيث أنه لا شيء يعوض المصابين أو أسر الشهداء، وأعادت التأكيد على مجلس الوزراء بضرورة إضافة أعضاء الفريق الطبي المصابين، أو الشهداء إلى صندوق تكريم المصابين والشهداء والصادر بالقانون رقم 16 لسنة 2018.

وطالبت الجهات المختصة، بسرعة صرف المستحقات المالية المقررة للأطباء العاملين بمستشفيات العزل طبقا لما تم الإعلان عنه عند بداية الجائحة.

Advertisements

وأكدت النقابة أن الفريق الطبي مازال يتحمل مسئولياته في الصفوف الأولى دفاعا عن الوطن الغالي من خطر الوباء.