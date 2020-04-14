شكرا لقرائتكم خبر عن «زراعة الوادي الجديد» تستعد لاستلام القمح من المزارعين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال المهندس إسماعيل رضوان، وكيل وزارة الزراعة بالوادي الجديد، إن القطاع الزراعي يواصل كافة الاستعدادات لبدء استلام محصول القمح من المزارعين على مستوى الجمعيات الزراعية التعاونية التابعة للجمعية الزراعية المركزية، والتي يتولى التعاون الزراعي الإشراف المباشر عليها، لتوفير كافة الخدمات الزراعية للمزارعين بالقرى والمدن المختلفة على مستوى المحافظة.

وأضاف «رضوان» أن المحافظة تضم ما يقرب من 193 ألف فدان ومتوقع إنتاجية نحو 4 ملايين أردب، الأمر الذي يتطلب الاستعداد الكامل لاستلام المحصول من المزارعين في الجمعيات الزراعية.

من جانبه، أشار المهندس عماد بحر، مدير عام التعاون الزراعي في الوادي الجديد، إلى أنه عقد اجتماعا مع رؤساء مجالس إدارات الجمعيات الزراعية بمركز الداخلة بحضور محمود الشاذلى رئيس مجلس إدارة الجمعية الزراعية المركزية بالوادى الجديد، وذلك في إطار استعدادات القطاع الزراعي لبدء الجمعيات الزراعية استلام محصول القمح من المزارعين حسب الأسعار المعلنة من وزارة التموين والزراعة هذا الموسم، وذلك إسهاما من الجمعيات لمساعدة المزارعين في عملية توريد محصول القمح بدلا ًمن مشقة التنقل وقطع مسافات لبيع وتوريد القمح أو الاضطرار إلى بيع القمح لتجار ووسطاء قطاع خاص.

وأضاف أنه تفقد عدد من الجمعيات الزراعية بمركز الداخلة للاطمئنان على تجهيز المخازن وأماكن استلام القمح، بجانب الاطمئنان على مدى توافر الأجولة الفارغة التي سيتم استلام القمح بها وتسليمها إلى صوامع الخارجة بداية من 15 إبريل، وتوفير كافة المبالغ المالية بشكل سريع لضمان تحقيق المزارعين العوائد الاقتصادية المجدية.

ولفت إلى أنه سيتم استلام القمح عالي الإنتاجية كتقاوي للموسم المقبل وذلك في ظل توجيهات اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، والمهندس إسماعيل رضوان، وكيل وزارة الزراعة بالمحافظة، مشيرا ً إلى أن الجمعية الزراعية المركزية بالمحافظة، تعاقدت مع الشركة المصرية القابضة للصوامع لضمان توريد كميات القمح إلى صومعة مدينة الخارجة والتي تستوعب نحو 45 ألف طن قمح الأمر الذي سيساهم بشكل كبير في سهولة استلام كميات القمح من المزارعين بالقرى في أكثر من 40 جمعية زراعية تساهم دوما في خدمة المزارعين بقرى الفرافرة وباريس المتباعدة.

Advertisements