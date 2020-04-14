شكرا لقرائتكم خبر عن «الخشت»: الانتهاء من اختيار مستشفى لعزل مصابي «كورونا» من العاملين بالجامعة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، أن اللجان الطبية بالجامعة انتهت من دراسات اختيار مستشفى لعزل من قد يتعرض للإصابة بفيروس كورونا المستجد، من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والأطقم الطبية، والعاملين بالجامعة.

وأضاف «الخشت» في تصريحات صحفية، إنه أعطى توجيهات محددة لقيادات المستشفيات وإدارة الجامعة، بمراجعة تجهيزات عدة مستشفيات تحسبًا لأية سيناريوهات محتملة، واستكمال جميع احتياجاتها كمستشفى للعزل، بحيث تكون جاهزة للعمل بالتنسيق مع وزارة التعليم العالي، والأجهزة المعنية.

وأكد الدكتور الخشت على مراعاة كافة المعايير القياسية لمستشفيات العزل طبقًا للمواصفات الدولية.

كان الدكتور الخشت عقد اجتماعا لبحث الموقف بمستشفيات الجامعة، ومدى جاهزيتها، للتعامل كمستشفى للعزل، وحضر الاجتماع عمداء كلية الطب، ومعهد الأورام، ومديرو مستشفيات الجامعة، والمسؤولون عن قطاعات الطب الوقائي، ومكافحة العدوى.