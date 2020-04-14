شكرا لقرائتكم خبر عن لهم أولوية العودة.. تعرف على 5 حالات ينطبق عليها شرط العالقين في الخارج والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
كشف أسامة هيكل وزير الدولة للإعلام، تفاصيل العمل على عودة العالقين المصريين في دول عديدة من العالم جراء انتشار فيروس كورونا.
وقال في تصريحات لبرنامج «القاهرة الآن»، مع لميس الحديدي، إن هناك عدة شروط تنطبق على من يطلق عليه اسم عالق، تتمثل في كل من سافر مؤقتاً لدولة أخرى ما سواء في زيارة أو سياحة أو رحلة علاج أو للمشاركة في مؤتمر أو مهمة عمل، سواء نشاط تجاري أو نشاط ثقافي أو غيره، وكذلك الدارسون أو الطلبة العالقون في دول كثيرة بعد تعليق الدراسة في هذه الدول، وأكمل أن الدولة ستحدد وفقا لهذا التعريف العالق من عدمه من خلال تأشيرة خروج المسافر عبر الباسبور المصري، وبالتالي يتم التحديد الدقيق لمفهوم العالق.
وأوضح أنه وفقا لجهود وزارة الخارجية في التدقيق والترصد بلغ عددهم 3878 عالقا موزعين في الدول العربية والأفريقية والاتحاد الأوروبي وإستراليا وكندا والولايات المتحدة الأمريكية، وأي شخص خارج هذا النطاق ويحمل إقامة في هذه البلدان ليسوا عالقين، صحيح هم مصريون ولهم كافة الحقوق لكن تحديد الأولويات في الوقت الراهن أهم.
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