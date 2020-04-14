شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ البحر الأحمر: «أقسم بالله محدش هيدخل المحافظة في شم النسيم» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شدد اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، على أخذ كافة التدابير الأمنية لمنع استقبال أي مواطن من خارج المحافظة في عطلة شم النسيم.

وقال في تصريحات له مع الإعلامي عمرو أديب، مقدم برنامج الحكاية، إن القرى السياحية لن تستطيع استقبال أى مواطن لقضاء عطلة شم النسيم.

وأكمل حديثه: «قرار منع الرحلات البحرية، هدفه الأساسي هو التصدي لفيروس كورونا، وأن قرار عدم استقبال المواطنين هو إجراء غير تعسفي ولكنه احترازي، وهدفه منع الحفلات الجماعية التي قد تتسبب في انتشار العدوى».

وأكمل: «أقسم بالله لو رسيت إني أقف على الكماين هقف وما حدش هيدخل المحافظة يوم شم النسيم أو قبل شم النسيم»، لافتًا إلى أن من يرغب في قضاء إجازته من سكان المحافظات أو القاهرة سيتم منعه من الدخول للمحافظة.

وأردف: «لو إحنا في الظروف الطبيعية سنسمح للناس بالاحتفال بشم النسيم وهننزل نحتفل معاهم، ولكننا في ظروف صعبة لا تحتمل التجمعات».

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