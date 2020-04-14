شكرا لقرائتكم خبر عن الخشت: الانتهاء من اختيار مستشفى بجامعة القاهرة لعزل مصابى كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة بأن اللجان الطبية بالجامعة انتهت من دراسات اختيار مستشفى من مستشفياتها لاختيار أحدها لعزل من قد يتعرض للإصابة بفيروس كورونا المستجد، من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والأطقم الطبية، والعاملين بالجامعة.

وأضاف الدكتور الخشت فى بيان له منذ قليل: إنه أعطى توجيهات محددة لقيادات المستشفيات وإدارة الجامعة، بمراجعة تجهيزات عدة مستشفيات تحسبًا لأية سيناريوهات محتملة، واستكمال جميع احتياجاتها كمستشفي للعزل، بحيث تكون جاهزة للعمل، بالتنسيق مع وزارة التعليم العالي، والأجهزة المعنية.

وأكد الدكتور الخشت على مراعاة كافة المعايير القياسية لمستشفيات العزل طبقًا للمواصفات الدولية.

كان الدكتور الخشت عقد اجتماعا لبحث الموقف بمستشفيات الجامعة، ومدى جاهزيتها، للتعامل كمستشفي للعزل، وحضر الاجتماع عمداء كلية الطب، ومعهد الأورام، ومديرو مستشفيات الجامعة، والمسؤلون عن قطاعات الطب الوقائى، ومكافحة العدوى.

وكان الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة، تفقد عددا من المستشفيات الجامعية، علي رأسها المعهد القومي للاورام وقصر العيني ومستشفي الفرنساوي، وذلك للاطمئنان على اتخاذ الإجراءات الاحترازية الوقائية لمكافحة فيروس كورونا.

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وأكد الدكتور الخشت، خلال زيارته لمعهد الأورام، على أن الأطقم الطبية والتمريض هي خط الدفاع الأول، ويقومون بعمل عظيم لصالح الوطن، وعليهم أن يكون حريصين في التعامل وتطبيق كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية بكل دقة وحرص شديد.

وقال رئيس جامعة القاهرة، إن قرار رئيس الجمهورية بإجراء الكشف الطبي علي كافة العاملين بالمعهد للاطمئنان عليهم جميعاً يؤكد حرص الدولة المصرية علي حياة شعبها مهما كلف الأمر، مؤكدا علي إننا جميعا في مركب واحدة ولابد من التكاتف للعبور بالوطن من هذه الازمة العالمية.

كما زار الدكتور الخشت، مستشفيات قصر العيني للتأكد من الإجراءات الاحترازية، خاصة في التعامل مع المرضي الذين يتوافدون على المستشفي، مشيراً إلى أن مستشفيات جامعة القاهرة تواصل عملها مع تطبيق اعلي معدلات الإجراءات الوقائية والاحترازية الموضوعة في خطة الجامعة منذ 26 يناير 2020 وتحديثاتها اللاحقة وطبقا لمعايير وزارة الصحة المصرية ومنظمة الصحة العالمية.

ووجه الدكتور الخشت، اللجنة الفنية المشكلة لمتابعة إجراءات مكافحة العدوي والجودة بالمستشفيات الجامعية، والعمل باستمرار علي تطبيق معايير وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية في كافة المستشفيات الجامعية للحفاظ علي سلامة الأطقم الطبية والعاملين والمرضي المترددين علي المستشفيات والمحجوزين لتلاقي العلاج بكافة المستشفيات.