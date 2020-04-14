شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. كورونا يخطف الصديق الأقرب لترامب.. فمن هو؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - جاء خبر وفاة الصديق الأقرب للرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعد إصابته بفيروس كورونا، ليكشف عن العلاقة القوية التي جمعت ترامب برجل الأعمال ستانلى تشيرا قطب العقارات البارز فى مدينة نيويورك. كان "تشيرا" من أكبر الداعمين لترامب حيث تبرع بأكثر من 400 ألف دولار لترامب منذ عام 2016 لمعرفة باقى التفاصيل عن الصديق الأقرب لترامب شاهد الفيديو التالى .. Advertisements

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