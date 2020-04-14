شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع تدريجى بدرجات الحرارة اليوم وأمطار خفيفة بالسواحل الشمالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يشهد اليوم الثلاثاء، ارتفاع تدريجى فى درجات الحرارة، حيث يسود بالقاهرة الكبرى طقس معتدل نهارا شديد البرودة ليلا، وشبورة مائية صباحا، والرياح معتدلة ، ويشهد الوجه البحرى أيضا طقس لطيف نهارا شديد البرودة ليلا، وشبورة مائية صباحا، والرياح معتدلة، وعلى السواحل الشمالية الغربية، طقس لطيف نهارا شديد البرودة ليلا، وشبورة مائية صباحا، والرياح معتدلة.

وقال الخبراء، إن السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، تشهد طقس لطيف نهارا شديد البرودة ليلا، ومطار خفيفة على مناطق متفرقة ، والرياح معتدلة إلى نشيطة ، وفى جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، طقس معتدل نهارا مائل للبرودة ليلا، والرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة و تؤدى لاضطراب فى الملاحة البحرية ، وشمال الصعيد طقس معتدل نهارا شديد البرودة ليلا وشبورة مائية صباحا، والرياح نشطة ، ويشهد جنوب الصعيد طقس مائل للحرارة نهارا بارد ليلا ، والرياح نشطة .

وبالنسبة لدرجات الحرارة بالقاهرة العظمى 26 درجة والصغرى 15 درجات، والإسكندرية العظمى 22 والصغرى 12 درجات، ومطروح العظمى 20 درجة والصغرى 10 درجات، وسوهاج العظمى 28 درجة والصغرى 15 درجات، وقنا العظمى 29 درجة والصغرى 16 درجات، وأسوان العظمى 30 درجة والصغرى 18 درجة

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و شهد أمس الإثنين ، بالقاهرة الكبرى طقس معتدل نهارا شديد البرودة ليلا، وشبورة مائية صباحا، والرياح معتدلة ، وشهد الوجه البحرى أيضا طقس لطيف نهارا شديد البرودة ليلا، وشبورة مائية صباحا، والرياح معتدلة، وعلى السواحل الشمالية الغربية، ساد طقس لطيف نهارا شديد البرودة ليلا، وشبورة مائية صباحا، والرياح معتدلة.

وقال الخبراء، إن السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، شهدت طقس لطيف نهارا شديد البرودة ليلا، وشبورة مائية صباحا والرياح معتدلة ، وفى جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، ساد طقس معتدل نهارا بارد ليلا، والرياح نشطة تؤدى لاضطراب فى الملاحة البحرية على البحر الأحمر وخليج السويس ، وشمال الصعيد ساد طقس معتدل نهارا شديد البرودة ليلا وشبورة مائية صباحا، والرياح معتدلة ، وشهد جنوب الصعيد طقس معتدل نهارا بارد ليلا ، والرياح معتدلة .