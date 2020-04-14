جهاز القرى السياحية يزيل التعديات الواقعة على 4 أفدنة جنوب مركز مارينا السياحي

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد المهندس حاتم محمود حسن، رئيس جهاز تنمية القرى السياحية، بأنه تم شن حملة مكبرة للتصدى وإزالة التعديات الواقعة على قطعة أرض بمساحة4 أفدنة بمنطقة الظهير العمراني جنوب مركز مارينا السياحى من الأراضي المملوكة للدولة والتابعة لجهاز القرى السياحية، مشيراً إلى أن الحملة جاءت بالتنسيق بين الإدارات المختصة بالجهاز وشرطة التعمير.

وأوضح رئيس جهاز القرى السياحية، أنه تم خلال الحملة إزالة كافة المباني والأسوار المحيطة بقطعة الأرض واتخاذ الإجراءات القانونية حيال القائمين على التعدى، مؤكداً استمرار حملات إزالة التعديات والمخالفات بنطاق القرى السياحية، وأنه لا تهاون مع المتعدين على أراضى الدولة أو القائمين بمخالفات البناء.



جهاز القرى السياحية يزيل التعديات الواقعة على قطعة أرض

كان الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية: إن أجهزة المدن الجديدة تواصل جهودها فى شن حملات إزالة مخالفات البناء والتعدى على أملاك الدولة، مؤكداً أنه سيتم التصدى بكل حزم لمرتكبى المخالفات فى المدن الجديدة، لردع الذين يستغلون الظروف الاستثنائية لتداعيات فيروس كورونا المستجد.

وأضاف الدكتور عاصم الجزار، أنه أصدر تعليماتٍ مشددة لمسئولى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وأجهزتها المختلفة باستمرار شن حملات دورية لرصد وإزالة المخالفات فى المهد، مشدداً على أنه لا تهاون مع المخالفين وسيتم تحويل مرتكبيها إلى النيابة العسكرية.

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فيما اكد المهندس أمين غنيم، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، بأن جهاز المدينة بالتعاون مع الجهات الأمنية واصل تنفيذ حملات إزالة مخالفات البناء لمستغلى أزمة كورونا، حيث تم شن حملات مكبرة بشكل مفاجئ لضبط مخالفات البناء داخل المدينة والتعامل الفورى دون تهاون مع المخالفات والإزالة الفورية لها.

وأضاف رئيس جهاز القاهرة الجديدة، أن الحملات أسفرت عن وقف أعمال بناء مخالفة بقطعة بالحي الرابع، وإزالة روف مخالف بالحي الرابع والتحفظ علي المعدات وقطع حديد التسليح، وكذا إزالة فورية.

بناء غرفة مخالفة بالمحلية الخامسة بالتجمع الثالث، وفك الشدة الخشبية لدور مخالف وتم أخذ تعهد بعدم البناء مرة أخرى، كما تم إيقاف الأعمال المخالفة لقطعتين بالجولف المتميز وتم إنزال العمالة، وفك شدة خشبية لغرف سطح زائدة بقطعة بالياسمين 7 التجمع الأول.

جهاز القرى السياحية يزيل التعديات الواقعة على قطعة أرض