شكرا لقرائتكم خبر عن تطهير مستشفى الشلاتين وتعقيم مواقع «مياه البحر الأحمر» لمواجهة كورونا (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أجرت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحر الأحمر فرع الشلاتين بالتنسيق مع الوحدة المحلية لمدينة الشلاتين ومديرية الصحة عمليات تطهير وتعقيم لمستشفى الشلاتين المركزي ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

ومن جهة أخرى، تواصل الشركة حملات التطهير والتعقيم اليومية بجميع مواقع الشركة بمختلف مدن المحافظة من مقرات إدارية ومحطات مياه شرب ومحطات صرف صحي وروافع المياه، بالإضافة إلى توفير وسائل الوقاية للعاملين.

وحرصا من الشركة على المشاركة المجتمعية تواصل جميع فروع الشركة حملات تعقيم الأماكن العامة والميادين والشوارع والأحياء الرئيسية لسلامة المواطنين.

واستكمل اليوم فرع الشركة بالقصير حملات تطهير المدارس والأماكن العامة.

وتتم أعمال التطهير والتعقيم بنظام النوبتجيات من خلال فرق متخصصة لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.

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تطهير مستشفى الشلاتين وتعقيم مواقع «مياه البحر الأحمر» لمواجهة كورونا

تطهير مستشفى الشلاتين وتعقيم مواقع «مياه البحر الأحمر» لمواجهة كورونا

تطهير مستشفى الشلاتين وتعقيم مواقع «مياه البحر الأحمر» لمواجهة كورونا

تطهير مستشفى الشلاتين وتعقيم مواقع «مياه البحر الأحمر» لمواجهة كورونا