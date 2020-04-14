شكرا لقرائتكم خبر عن بسبب «كورونا».. الحكومة تطلق مبادرة «أهالينا» لدعم العمالة غير المنتظمة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أطلق مجلس الوزراء، الثلاثاء، مُبادرة «أهالينا» التي تم تدشينها من خلال شراكة مجتمعية تحت شعار «إيد مع إيد تساعد»، لدعم العمالة غير المنتظمة المتأثرة بالأضرار الاقتصادية التي فرضتها أزمة فيروس «كورونا» المُستجد (كوفيد-19) على الاقتصاد المصري، لتعزيز مستوى الحماية الاجتماعية للأهالي من أفراد وأسر.

وقال المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، إن المبادرة، تعد واحدة ضمن الجهود الحالية لمساندة الأسر الأقل دخلا والعمالة غير المنتظمة المتضررة من أزمة «كوفيد-19»، وتهدف إلى تقديم مساندة مادية مباشرة للفئات المتضررة جراء أزمة "كورونا"، من خلال إشراك القطاع الخاص والأفراد في التكاتف والتضامن في وقت الأزمة، مشيرا إلى وجود معايير صارمة وقواعد بيانات منقحة بدقة للفئات المستحقة للصرف.

وأوضح أنه سيتم إطلاق البوابة الإلكترونية «أهالينا»، والتى تتيح للجميع (شركات– أفراد) إمكانية التبرع من خلال الموقع الإلكتروني www.Ahalena.gov.eg، مشيرا إلى أنه من خلال «أهالينا»، يقوم المُتبرع بتحديد القيمة التي يرغب في تقديمها للمساهمة في التخفيف عن الأسر المتضررة، بأن يقوم بالضغط على زر (تبرع الآن)، لينتقل إلى نافذة أخرى لاستيفاء البيانات الشخصية للمتبرع، والاختيار ما بين تسديد قيمة التبرع في حساب رقم 2030 في بنك مصر، أو من خلال إرسال رسالة نصية قصيرة على رقم 2030 من أي شبكة محمول، أخذًا بعين الاعتبار أن هذا الحساب تابع للمؤسسة العامة للتكافل التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي، كما أن هذه التبرعات سيتم تخصيصها فقط للعمالة غير المنتظمة المتضررة من أزمة «كورونا»، بعد التأكد من استحقاقها لها، كما يمكن التبرع مباشرة على حساب رقم 2030 بكل فروع بنك مصر.