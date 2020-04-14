شكرا لقرائتكم خبر عن عاصفة ترابية شديدة وموجة من الطقس السيئ تضرب مدينة الغردقة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تعرضت مدينة الغردقة، في الساعات الأولي من صباح الثلاثاء، لعواصف ترابية الشديدة وحالة من سوء الأحوال الجوية وسرعة في الرياح المحملة بالأتربة.

وصاحب ذلك موجة من انخفاض درجات الحرارة، كما شهدت مياه البحر الأحمر ارتفاعا بالأمواج، وسرعة في الرياح.

وحذرت إدارة المرور من تجاوز السرعات على الطرق الخارجية.