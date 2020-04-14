أخبار مصر

المتحدث العسكرى: الغواصة (‪(S43‬ تغادر ألمانيا باتجاه مصر لتنضم للقوات البحرية

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن المتحدث العسكرى: الغواصة (‪(S43‬ تغادر ألمانيا باتجاه مصر لتنضم للقوات البحرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف العقيد أركان حرب تامر الرفاعى، المتحدث العسكرى للقوات المسلحة، أن الغواصة (‪(S43‬ غادرت من دولة ألمانيا وذلك بعد تمام استلامها وإنهاء الاستعدادات النهائية لطاقمها وتنفيذ رحلة العودة لأرض الوطن.

 

وتتميز الغواصات من هذا الطراز بمدى إبحار يصل إلى 20 ألف كم وسرعة إبحار عالية ولها القدرة على إطلاق الطوربيدات والصواريخ عمق سطح، وتم تزويدها بأحدث المنظومات القتالية والأنظمة الملاحية وأنظمة الاتصالات والحرب الإلكترونية بما يمكنها من تأمين المياه الإقليمية والاقتصادية المصرية وتعزيز الأمن القومى المصرى.

 

Advertisements

وفى سياق متصل، ستقوم الغواصة (‪( S43 ‬ بإجراء عدد من التدريبات البحرية المشتركة مع القوات البحرية لعدد من الدول الصديقة أثناء رحلة العودة إلى أرض الوطن.

 

وتعد الغواصة (‪( S43‬ بمثابة إضافة تكنولوجية وقتالية لإمكانيات القوات البحرية المصرية فى إطار الخطة الطموحة لتطوير وتسليح القوات المسلحة المصرية.

 

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر المتحدث العسكرى: الغواصة (‪(S43‬ تغادر ألمانيا باتجاه مصر لتنضم للقوات البحرية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا