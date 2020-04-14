المتحدث العسكرى: الغواصة (‪(S43‬ تغادر ألمانيا باتجاه مصر لتنضم للقوات البحرية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف العقيد أركان حرب تامر الرفاعى، المتحدث العسكرى للقوات المسلحة، أن الغواصة ((S43 غادرت من دولة ألمانيا وذلك بعد تمام استلامها وإنهاء الاستعدادات النهائية لطاقمها وتنفيذ رحلة العودة لأرض الوطن.
وتتميز الغواصات من هذا الطراز بمدى إبحار يصل إلى 20 ألف كم وسرعة إبحار عالية ولها القدرة على إطلاق الطوربيدات والصواريخ عمق سطح، وتم تزويدها بأحدث المنظومات القتالية والأنظمة الملاحية وأنظمة الاتصالات والحرب الإلكترونية بما يمكنها من تأمين المياه الإقليمية والاقتصادية المصرية وتعزيز الأمن القومى المصرى.
وفى سياق متصل، ستقوم الغواصة (( S43 بإجراء عدد من التدريبات البحرية المشتركة مع القوات البحرية لعدد من الدول الصديقة أثناء رحلة العودة إلى أرض الوطن.
وتعد الغواصة (( S43 بمثابة إضافة تكنولوجية وقتالية لإمكانيات القوات البحرية المصرية فى إطار الخطة الطموحة لتطوير وتسليح القوات المسلحة المصرية.
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