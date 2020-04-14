شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرى يتابع مشروعات الحماية من السيول فى الصعيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اجتمع الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى، مع الدكتور رجب عبد العظيم الوكيل الدائم للوزارة والدكتورة إيمان سيد رئيس قطاع التخطيط والمهندس شحته إبراهيم رئيس قطاع التوسع الأفقى والمشروعات، لمتابعة الأعمال التى يقوم القطاع بتنفيذها بمحافظات الوجه القبلى لمواجهة السيول.

أوضح رئيس قطاع التوسع الأفقى أنه يتم تنفيذ أعمال للحماية من أخطار السيول من القاهرة الى أسوان ، وتشمل انشاء سدود وبحيرات صناعية و حواجز مائية بتكلفة تبلغ نحو 270 مليون جنيه ، وذلك ضمن منظومة الحماية، حيث تشمل تنفيذ 3 سدود حماية " وادى دجلة بمحافظة القاهرة - حماية قريتى السوايطة والشيخ حسن بالمنيا - حماية وادى الجير بسوهاج- حماية وادى عبادى بأسوان" و 3 حواجز توجيه، و3 بحيرات صناعية بطاقة تخزينية تصل الي 25 مليون م3 .

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أضاف رئيس القطاع، أن البحيرات الجاري تنفيذها ضمن منظومة الحماية بوادي عبادي شرق مدينة إدفو، على بعد 300 كم داخل الأخوار الجبلية لسلاسل جبال البحر الأحمر بسعة تخزينية 4.5 مليون م3 ، بالإضافة الي حاجز توجيه بارتفاع تسعة امطار وطول 380 متر، بسعة تخزينية 10.5 م3 حيث تبلغ تكلفة الحاجز والبحيرة نحو 115 مليون جنيه، موضحا أن الوزارة تستهدف تنفيذ اعمال حماية من أخطار السيول بمحافظات أسوان والأقصر وقنا بقيمة 400 مليون جنيه فى العام المالى القادم ، وتتنوع الاعمال ما بين سدود اعاقة وبحيرات صناعية بجانب تطوير بمنطقة رمز السد العالي وكذلك اعمال المعالجة البيئية للصرف

جدير بالذكر، أن القطاع يقوم حاليا بتنفيذ عمليات تبلغ قيمتها حوالى 1.1مليار جنيه تنفذ خلال العامين الماليين 2019/2020 – 2020/2021، وتتضمن مشروعات للحماية من السيول، بالاضافة الي باقي الاعمال الصناعية التي تحتاجها شبكة المجاري المائيه من ترع ومصارف بمحافظات الجمهورية.