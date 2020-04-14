شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة الأطباء واتحاد المهن الطبية يدعمان أسر شهداء كورونا بـ100 ألف جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت النقابة العامة للأطباء، إنه نظراً للجائحة التى تمر بها البلاد جراء انتشار فيروس كورونا المستجد، و لما يواجهه الأطباء وباقى أعضاء المهن الطبية فى مكافحة كورونا، فقد قرر كل من، اتحاد المهن الطبية، ونقابة الأطباء دعم أسر حالات الوفاة بـ100 ألف جنيه والمصاب بـ20 ألف جنيه.

وأوضحت النقابة فى بيان،: حيث قرر مجلس نقابة الأطباء واتحاد نقابات المهن الطبية مايلى: صرف مبلغ عشرين ألف جنيه من اتحاد نقابات المهن الطبية لكل عضو ( بشرى – أسنان – صيدلى – بيطرى ) يصاب بالكورونا شريطة ان يكون ممارسا للمهنة داخل الجمهورية، ويتم حجزه بأحد مستشفيات العزل، وصرف مبلغ خمسون ألف جنيه من اتحاد نقابات المهن الطبية لكل عضو ( بشرى – أسنان – صيدلى – بيطرى ) يستشهد بسبب الكورونا شريطة ان يكون ممارسا للمهنة داخل الجمهورية.

وأشارت نقابة الأطباء، إلى أنه سيتم صرف مبلغ خمسون ألف جنيه من نقابة الأطباء لكل طبيب بشرى يستشهد بسبب الكورونا شريطة ان يكون ممارسا للمهنة داخل الجمهورية، وأكدت نقابة الأطباء على أن هذا هو مجرد دعم نقابى معنوى وأنه لا شىء يعوض المصابين أو أسر الشهداء.

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وجددت مطالبتها لمجلس الوزراء بضرورة إضافة أعضاء الفريق الطبى المصابين أو الشهداء إلى صندوق تكريم المصابين والشهداء والصادر بالقانون رقم 16 لسنة 2018 .

كما طالبت النقابة الجهات المختصة بسرعة صرف المستحقات المالية المقررة للأطباء العاملين بمستشفيات العزل طبقا لما تم الإعلان عنه عند بداية الجائحة، مؤكدة النقابة على أن الفريق الطبى مازال يتحمل مسئولياته فى الصفوف الأولى دفاعا عن الوطن الغالى من خطر الوباء.