شكرا لقرائتكم خبر عن شركات الطيران تحول طائرات الركاب إلى الشحن الجوى لقلة الطلب عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لجأت شركات الطيران خلال الفترة الماضية بعد وقف الرحلات الجوية إلى تشغيل طائراتها فى الشحن الجوى، التى ازداد الطلب عليه مؤخرا فى محاولة لتعويض خسائرها.

وقامت شركة طيران كندا Air Canada بإزالة كراسي الركاب (422 كرسي كل طائرة) من كبائن ثلاث طائرات بوينج Boeing 777-300 ER، بواسطة فريق هندسي لمنحها سعة شحن إضافية لتلبية الطلب على الشحن ونقل الإمدادات الطبية العاجلة والسلع الضرورية.

وقامت شركة طيران كندا بتشغيل 40 رحلة شحن لجميع البضائع منذ 22 مارس الماضي، وتخطط لتشغيل 20 رحلة شحن أسبوعياً لنقل البضائع، بالإضافة إلى الرحلات المجدولة الحالية إلى فرانكفورت ولندن وباريس وهونج كونج لتوريد وشحن البضائع والإمدادات الطبية من آسيا وأوروبا إلى كندا والعكس.

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وقال دكتور سعيد البطوطى المستشار الاقتصادى لمنظمة السياحة العالمية أن هذه الخطوة محاولة للتغلب على الخسائر التى طالت شركات الطيران، مشيرا إلى أن عدد رحلات الطيران على مستوى العالم انخفض في الوقت الحالي بنسبة 96% بسبب فيروس كورونا المستجد.

ولفت ألى أنه تم تخفيض طاقة شركات الطيران حول العالم بحوالي 71%، حتى الرحلات الجوية التي يتم تشغيلها الآن متوسط نسب الإشغال على الرحلات المحلية 10% وعلى الرحلات الدولية 22%.

ودعا الاتحاد الدولي للنقل الجوي "الاياتا" فى تقرير له الحكومات فى أفريقيا والشرق الاوسط إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لتقديم الإغاثة المالية لشركات الطيران، حيث وصل أحدث سيناريو متصور للخسارة المحتملة في عائدات شركات النقل في أفريقيا والشرق الأوسط إلى 23 مليار دولار أمريكي (19 مليار دولار أمريكي في الشرق الأوسط و 4 مليارات دولار في أفريقيا). وأوضح الاتحاد أن هذا يعني انخفاض عائدات الصناعة بنسبة 32% لأفريقيا و 39% للشرق الأوسط لعام 2020 مقارنة بعام 2019.