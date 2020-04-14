"عصبتني فدبحتها".. تفاصيل جديدة في مقتل ربة منزل بطعنات زوجها بالمرج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود السعيد:
كشف شقيق ربة منزل، التي قُتلت بطعنات زوجها في منطقة عزبة النخل بالمرج، تفاصيل جديدة عن اللحظات الأخيرة للحادث.
وقال في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، إن شقيقته البالغة من العمر 23 سنة، أنجبت طفلين توأم الشهر الماضي، وكانت دائمة الشكوى من مكوث زوجها في البيت، دون عمل، بالإضافة إلى عدم إنفاقه عليها.
وأضاف شقيق الضحية، أن المتهم "منصور.ا" اتصل بشقيقته الصغرى ليخبرها بجريمته، وقال لها: "عصبتني فدبحتها" ثم فر هاربًا.
وكانت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، تمكنت من القبض على المتهم وإحالته للنيابة لتولي التحقيق.
وتبين من معاينة ومناظرة النيابة أن الجثة للمجني عليها "آية"، 23 سنة وبها جرح ذبحي وعدة طعنات، بالإضافة لدماءها والسكين المُستخدم في الجريمة، داخل شقة الضحية في عزبة النخل.
وصرحت النيابة بتشريح جثة المجني عليها لبيان أسباب الحادث وملابساته وتسلميها لذويها لدفنها.
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