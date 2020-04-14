"الصحة العالمية" تشيد بتعامل مصر مع "كورونا" أبرز عناوين الصحف

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- (أ ش أ):

أبرزت صحف القاهرة الصادرة اليوم الثلاثاء بدء عملية صرف منحة العمالة غير المنتظمة التي قررها الرئيس عبدالفتاح السيسي للمضارين من تداعيات فيروس كورونا المستجد، فضلًا عن تسليط الضوء على إشادة منظمة الصحة العالمية بتعامل مصر مع الفيروس.

وذكرت صحيفة (الأهرام) أن وزير القوى العاملة محمد سعفان تفقد عددًا من مكاتب البريد التي تقوم بصرف منحة العمالة غير المنتظمة التي قررها الرئيس عبدالفتاح السيسي للمضارين من تداعيات فيروس كورونا وقدرها 500 جنيه؛ للتأكد من تطبيق آليات وقواعد الصرف في مرحلتها الأولى لمن وصلتهم رسائل نصية على هاتفهم بمكان الصرف وميعاده.

وأضافت الصحيفة أنه خلال الجولة التفقدية وجه الوزير بضرورة مراعاة صحة المواطنين من كبار السن وضمان مسافات تباعدية بينهم حرصًا على سلامتهم، ويتم النداء على رقم كل مواطن حسب بدوره في الصرف، ويتسلم المنحة، فضلًا عن تسلم المستحق لكارت مسبوق الدفع (a T M) مجانًا مربوط بحساب مفتوح لكل مواطن من المستحقين لصرف المرحلة الثانية والثالثة من المنحة خلال شهري مايو ويونيو المقبلين.

من جانبها، نقلت صحيفة (الجمهورية) عن عدد من عمال اليومية الذين بدأوا صرف الـ500 جنيه، تحيتهم وشكرهم للقيادة السياسية والدولة التي لم تنسهم..وأن المنحة تأتي للمساعدة في تخفيف آثار كورونا وتسد جانبا مهما في النفقات اليومية للأسر ومساعدتهم على عبور المحنة بسلام.

بدورها، أبرزت صحيفة (الأخبار) إشادة منظمة الصحة العالمية على لسان ممثلها في مصر جون جبور، بتعامل مصر مع فيروس كورنا، حيث تم تفعيل جميع فرق الاستجابة السريعة في كل المحافظات لرصد الحالات الإيجابية وتتبع المخالطين بغض النظر عن توزيعهم الجغرافي، واتضح ذلك من خلال إرجاع من يرغب من المصريين من ولاية ووهان بالصين واعتماد منهجيه تدريجيه من خلال تطبيق إجراءات الاحتواء من كشف للحالات وعزلها وعلاجها وتتبع المخالطين، وذلك جاء خلال مؤتمر صحفي بمقر الهيئة العامة للاستعلامات بحضور الدكتور ضياء رشوان رئيس الهيئة.

كما سلطت (الأخبار) الضوء على تأكيد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أن هناك تكليفات من الرئيس عبد الفتاح السيسي بالعمل على زيادة الرقعة المزروعة في سيناء خاصة في منطقة وسط وشمال سيناء.

وذكرت صحيفة أن ذلك جاء خلال اجتماع مدبولي مع الدكتور محمد عبد العاطي وزير الري والسيد القصير وزير الزراعة، حيث أشار رئيس الوزراء إلى أنه مع الانتهاء من مشروع معالجة مياه مصرف بحر البقر ومشروع معالجة مياه مصرف المحسمة والمياه المتوفرة من ترعة السلام هناك تكليف بسرعة البدء في إعداد أراض جديدة لزراعتها خاصة في وسط وشمال سيناء.

من جانبها، أبرزت صحيفة (الجمهورية) تأكيد وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة أن فرضية الصيام قائمة على غير المصابين بكورونا، وأصحاب الأعذار.

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ونقلت الصحيفة عن الوزير قوله "إنه وبناء على اتصال هاتفي أجراه مع وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد والتي أكدت خلاله أنه لا تأثير لفيروس كورونا على الصيام باستثناء المصابين وأصحاب الأعذار المرضية، لذا فإن الصيام لا أثر له على الإطلاق في انتشار الفيروس وأنه لا مشكلة في صيام الأصحاء، إنما يكون الإفطار للمصابين بالفيروس وأصحاب الأعذار المرضية الذين يوصيهم الأطباء بالإفطار".

فيما أبرزت صحيفة (الأهرام) تأكيد الدكتور محمد معيط وزير المالية أنه لابد من تعزيز التعاون القاري لمواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد على اقتصاديات الدول الأفريقية بما يسهم في احتواء الآثار السلبية لهذه الأزمة.

وذكرت الصحفة أن ذلك جاء خلال مشاركته في اجتماع لجنة وزراء المالية الأفارقة الخامسة عشر"15F "التي انعقدت عبر تقنية "تليكونفراس" لبحث تداعيات فيروس كورونا المستجد على اقتصاديات الدول الأفريقية.

اقتصاديًا، نقلت صحيفة (الأخبار) عن الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط إنه من المتوقع تراجع معدل النمو بنسبة 1.4% ليصل إلى 4.2% نهاية العام المالي الحالي مقارنة بالمعدل المستهدف قبل أزمة انتشار الفيروس والذي كان 5.6%.

وذكرت الصحيفة أن ذلك جاء خلال مؤتمر صحفي لبحث تداعيات الفيروس على الاقتصاد المصري والعالمي، وأوضحت الوزيرة أن انتشار الفيروس أثر على كل القطاعات الاقتصادية والخدمية والترفيهية، الأمر الذي أدى إلى تراجع معدل نمو الربع الثالث إلى 4.5% والربع الرابع إلى مستوى 1% خلال العام المالي الحالي، وأكدت أن الاقتصاد المصري لن يحقق نموًا سلبيًا خلال العام المالي المقبل حتى مع أسوأ السيناريوهات الخاصة بانتشار فيروس كورونا.

عربيًا.. ألقت صحيفة (الأهرام) الضوء على مخاطبة الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط عددا من المسؤولين الدوليين بشأن خطورة تفشى وباء كورونا في فلسطين.. ووجه أبو الغيط رسائل إلى قيادات عالمية من بينها السكرتير العام للأمم المتحدة ووزراء خارجية كل من الولايات المتحدة وروسيا وفرنسا وبريطانيا والصين وألمانيا والممثل الأعلى للسياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي حول تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية في ظل وباء كورونا.

ونقلت (الأهرام) عن أبو الغيط تحذيره - في رسائله - من توجه خطير وواضح لدى الزعامات الإسرائيلية وخاصة في حزب الليكود باستغلال الظرف العالمي الطارق والمتعلق بمواجهة وباء كورونا من أجل تكثيف التوسع في البؤر الاستيطانية ومحاولة فرض واقع جديد على الأرض خاصة في القدس الشرقية ومحيطها.

ونقلت عن الأمين العام للجامعة قوله إن الأخطر في كل ذلك هي المساعي التي يبذلها اليمين الإسرائيلي لتوظيف الانشغال العالمي بمواجهة هذا الوباء لتفعيل وتنفيذ مخططات ضم أجزاء من الضفة الغربية المحتلة.