شكرا لقرائتكم خبر عن إجراءات احترازية فى البرلمان تمهيدًا للعودة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
كلف الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، الأمانة العامة بالمجلس، برئاسة المستشار محمود فوزى، بمراعاة كافة التدابير الاحترازية والوقائية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، ومراعاة قواعد التباعد الاجتماعى اللازمة لمنع انتشار الفيروس، حفاظًا على صحة وسلامة النواب والعاملين.
ووضعت الأمانة العامة لمجلس النواب فى إطار استعدادات البرلمان ولجانه للجلسات القادمة المزمع عقدها فى 29 من أبريل الجارى، لمناقشة عدد من الموضوعات المهمة، بعض الإرشادات لتحديد أماكن جلوس النواب بقاعة المجلس الرئيسية وقاعات الاجتماعات والبهو الفرعونى، بما يضمن تحديد المسافات الآمنة، ضماناً لعدم نقل أى عدوى، وبما يحافظ على تواجد أكبر عدد من النواب فى القاعة الكبرى، وفى شرفاتها بالنسبة للصحفيين وفق التعليمات الصحية.
وقال الأمين العام لمجلس النواب إنه فى إطار ذات التدابير سيكون متاحاً أيضاً عقد اجتماعات اللجنة العامة بقاعة الشورى، نظراً لقدرة قاعة الشورى على استيعاب جميع أعضاء اللجنة العامة بمراعاة المسافات الآمنة.
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