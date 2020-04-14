شكرا لقرائتكم خبر عن الكهرباء: جميع مشروعات القطاع مستمرة رغم أزمة كورونا مع أخذ كافة الاحتياطات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن جميع المشروعات الخاصة بقطاع الكهرباء مستمرة ولم تتوقف رغم الأزمة التى تمر بها البلاد بسبب فيروس كورونا المستجد، موكداً أنه تم أخذ كافة الأحتياطات والإجراءات الوقائية للحد من انتشار الفيروس والحفاظ على سلامة وأرواح العاملين بالقطع.

وأضاف حمزة فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن مشروعات تطوير شبكتى نقل وتوزيع الكهرباء يسيروا وفقاً للجدول الزمنى لهم، لافتاً إلى أنه من المتوقع أن يتم الأنتهاء من تطوير خطة الوزارة لتطوير شبكة نقل الكهرباء على مستوى الجمهورية 30 يونيو القادم، موكداً أنه تم الأنتهاء من الخطة بنسبة 95% حتى الآن.

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وقال حمزة إن مشروعات الوزارة سواء الخاصة بالطاقة الجديدة والمتجددة أو النووية أو غيرها مستمرة وتعمل بانتظام، لافتاً إلى أن جميع القطاعات اتخذت كافة التدابير والإجراءات الأحترازية لمواجهة فيروس كورونا والحفاظ على سلامة وأرواح العاملين بالشركة وخاصة العاملين بالمواقع الخارجية.

وأوضح حمزة أنه من المقرر يصل إجمالى خطوط نقل الكهرباء إلى 6006 كيلو متر، موكداً أنه يمثل ضعف ما كان متاح قبل عام 2015 والذى كان يبلغ 2300 كيلو متر وهو ما يمثل أكثر من مرة ونصف خلال الفترة الحالية من حجم الشبكة على مدار 60 عاما.

وأشار حمزة، إلى أن التطوير الذى حدث فى شبكة نقل الكهرباء ساهم فى توصيل الخدمة لجميع الأفراد والمؤسسات بجودة عالية مقارنة بالأعوام السابقة، مشيراً إلى أن الهدف الرئيسى من تطوير شبكة النقل هو القضاء على مشاكل الصعيد فى الانقطاعات الناتجة عن انخفاض الجهد.