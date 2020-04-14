شكرا لقرائتكم خبر عن هل يكتسب المتعافون من كورونا مناعة ضدة؟.. "الصحة العالمية" تجيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تردد مصطلح "مناعة القطيع" أو "المناعة بالعدوى"، فى منتصف مارس الماضى، فى ذروة انتشار فيروس كورونا عالمياً، والتي تعتمد على أن ممارسة الحياة ببساطة وبشكل طبيعي، بحيث يصاب معظم أفراد المجتمع بالفيروس، وبالتالي تتعرف أجهزتهم المناعية على الفيروس، ومن ثم تحاربه إذا ما حاول مهاجمتها مجددا.

وظهر السؤال جلياً، هل يكتسب المتعافون من كورونا مناعة ضدة؟.. ومدى إمكانية تطوير المرضى مناعة ضد الفيروس بعد التعافى، لتأتي الإجابة "الصادمة"، على لسان مسئولين بمنظمة الصحة العالمية، حيث أكدوا أن الأشخاص المتعافين من الإصابة بفيروس كورونا ليس بالضرورة يكتسبون أجسامًا مضادة لمكافحة العدوى مرة ثانية.

وقال الدكتور مايك رايان، المدير التنفيذي لبرنامج الطوارئ في منظمة الصحة العالمية، فى مؤتمر صحفي بحسب ما ذكرت شبكة "سي إن إن"، : "فيما يتعلق بالشفاء ومن ثم الإصابة مرة أخرى، أعتقد أنه ليس لدينا الإجابات على ذلك. هذا غير معروف"، موضحا أن هناك تساؤلات حول ما إذا كان يمكن إعادة تنشيط الفيروس بعد أن يتعافى المريض، متابعا، هناك أسباب عديدة لإعادة تنشيط العدوى إما بنفس العدوى أو بعامل آخر.

وفسر "رايان" رأيه بقوله:" بشكل عام، هناك العديد من المواقف في العدوى الفيروسية حيث لا يتخلص الشخص من الفيروس تمامًا. بعض المرضى يمكن أن يطردوا العدوى الرئيسية ولكن يصابون بعدوى بكتيرية ثانوية".

Advertisements

من جهتها قالت الدكتورة ماريا فان كيرخوف، كبيرة علماء إن دراسة أولية في شنغهاي وجدت أن بعض المرضى "ليس لديهم استجابة أجسام مضادة"، في حين كان لدى البعض الآخر استجابة عالية للغاية، بحسب ما ذكرت وكالة "سبوتنيك"الروسية.

أما ‫جيريمي روسمان، أستاذ علم الفيروسات في جامعة كينت البريطانية، فقد صرح فى وقت سابق قائلا، إن مناعة القطيع قد تكون غير فعالة في مواجهة فيروس كورونا، مرجعا سبب عدم نجاح هذه الاستراتيجية إلى تطور الفيروس جينيا وتطوير سلوكه، الأمر الذي قد يحتاج إلى طرق جديدة لمكافحته، على حد تعبيره.

وتخطت وفيات فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، حاجز الـ 114 ألف حالة وفاة فى مختلف دول العالم، فيما وصل عدد الإصابات إلى أكثر من مليون و800 ألف حالة، وتم تسجيل أكثر من 422 ألف حالة شفاء، وذلك وفق موقع "ورلد ميتر" المتخصص فى رصد الاحصائيات الخاصة بفيروس كورونا.

و يواصل فيروس كورونا المستجد انتشاره فى مختلف دول العالم، حيث تم تسجيل أكثر من مليون و800 ألف إصابة بالفيروس، ووصل عدد الوفيات إلى أكثر من 110 آلاف حالة فى مختلف الدول، وتأتى الولايات المتحدة على رأس الدول الأكثر إصابة بالفيروس حيث تم تسجيل أكثر من نصف مليون حالة مصابة.