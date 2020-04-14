شكرا لقرائتكم خبر عن كويكب صغير يمر قرب الأرض غدا الأربعاء.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تشهد الكرة الأرضية غدا الأربعاء الموافق 15 أبريل 2020، عبور كويكب صغير يسمى 2020 GH2 البالغ قطره 18 مترا وهو يتحرك بسرعة 8.7 كيلومتر بالثانية وسيقع على مسافة 0.9 وحدة فلكية أو 134,638,084 كيلومتر ما يعنى بأنه سيعبر بسلام ولا يوجد خطر اصطدامه بالكرة الأرضية ولن يكون مشاهدا بالعين المجردة .

وكشفت الجمعية الفلكية بجدة فى تقرير لها، أنه لو افترضنا أن هذا الكويكب فى مسار اصطدام مع الأرض فإنه سوف ينفجر أعلى الغلاف الجوى للأرض ولا يوجد لذلك تأثير خطير على سلامة سكان الأرض.

وللمقارنة في فبراير 2013 اخترق كويكب يبلغ قطره 20 مترا سماء روسيا على ارتفاع منخفض وتحررت عنه طاقة عالية جدا تسبب في موجه صدم ناتجة عن الانفجار في السماء أدت لتهشم زجاج المباني وإصابات بشرية بسبب الزجاج المتطاير وتصل قطع صغيرة من تلك الصخرة الفضائية إلى سطح الأرض في صورة أحجار نيزكية.

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وتابع التقرير: وتستغل مثل هذه الفرص لتعلم المزيد حول الكويكبات مثل طبيعة تكوينها فهذه الأجسام مثل آلة الزمن من مخلفات تشكل نظامنا الشمسي تحتفظ بالكثير من أسرار تلك الحقبة ومن الممكن أن تخبرنا المزيد عن أصل كوكبنا.

يشار إلى أن الكويكبات الصغيرة التي تقترب من الأرض من المحتمل أن يتأثر مدارها بجاذبية الأرض، وهو تأثير يطلق عليه " مساعدة الجاذبية " وتستخدمه وكالات الفضاء للمساعدة في دفع المركبات الفضائية إلى أماكن مختلفة في نظامنا الشمسي.