شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب: أصدرت قيود السفر قبل وفاة أى أمريكى بـ"فيروس ووهان" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الرئيس الأمريكى، دونالد ترامب، إنه اتخذ إجراءات وقف السفر ومنع استقبال المسافرين من ووهان وأوروبا فى الوقت المناسب، حتى أنه وصف بأنه كاره للأجانب من قبل جو بايدن.

وأضاف فى المؤتمر الصحفى اليومى الخاص بفرقة عمل البيت الأبيض لمواجهة كورونا، والذى استأنفه بعد عيد الفصح، أنه فى يناير لم يكن هناك إلا حالة واحدة من كورونا فى الولايات المتحدة كلها، وكنا نطلق عليه فيروس ووهان، حتى 21 يناير، مشيرا إلى أنه هل كان من المفترض أن تغلق البلاد ويغلق أكبر اقتصاد فى العالم وتاريخ أمريكا، وحتى أكبر من أقتصاد الصين، وأقل نسبة بطالة.

وأوضح أنه لم يمت أى شخص فى ذلك الوقت حتى 31 يناير، وفقا لتقارير الأخبار والمراكز الأمريكية، وحينها أصدرت قيودا على السفر، ولم يكن هناك أى شخص يستطيع القدوم، وقلت إن الصينيين غير مسموح لهم بالدخول، وكنا نصف الفيروس بـ"فيروس ووهان".

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وأشار إلى أن القيود أطلق عليها الديمقراطيون ووسائل الإعلام بأنها عنصرية، وكانت القيود لم تشهدها البلاد منذ عشرات السنيين.